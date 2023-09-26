Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
26 сентября 2023, 07:35 | Обновлено 26 сентября 2023, 07:36
521
0

Марта Костюк – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Токио

26 сентября 2023, 07:35 | Обновлено 26 сентября 2023, 07:36
521
0
Марта Костюк – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

26 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№45 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Токио.

В первом раунде соперницей украинки станет Дарья Касаткина (№13 WTA). Встреча начнется 4-м запуском на центральном корте после матча Дарт – Кудерметова. Ориентировочное время начала поединка – 11:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча теннисисток. Ранее Марта выиграла дважды, но последний очный матч проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Нацуми Кавагучи (№388 WTA) или Деспиной Папамихаил (№220 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Провал украинок в Мексике, Европа проиграла Миру, возвращение в Китай
Рейтинг WTA. Ястремская вернулась в первую сотню
Саккари стала победительницей большого турнира в Гвадалахаре
Марта Костюк смотреть онлайн WTA Гвадалахара Дарья Касаткина
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калинина обыграла победительницу турнира в Осаке на соревнованиях в Токио
Теннис | 25 сентября 2023, 07:15 1
Калинина обыграла победительницу турнира в Осаке на соревнованиях в Токио
Калинина обыграла победительницу турнира в Осаке на соревнованиях в Токио

Ангелина уверенно разобралась с Эшлин Крюгер из США

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует по очкам, а Динамо – по потерянным
Футбол | 25 сентября 2023, 06:30 4
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует по очкам, а Динамо – по потерянным
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует по очкам, а Динамо – по потерянным

После 7 туров горняки имеют 18 очков из 24 возможных

Цыганык в суде заявил о готовности взять Коломойского на поруки
Футбол | 25.09.2023, 17:45
Цыганык в суде заявил о готовности взять Коломойского на поруки
Цыганык в суде заявил о готовности взять Коломойского на поруки
Вслед за Тоуни. Скандал в АПЛ: владелец клуба обвиняется в ставках на матчи
Футбол | 25.09.2023, 23:20
Вслед за Тоуни. Скандал в АПЛ: владелец клуба обвиняется в ставках на матчи
Вслед за Тоуни. Скандал в АПЛ: владелец клуба обвиняется в ставках на матчи
«Состояние очень тяжелое». Алиев сообщил, что Милевский в больнице
Футбол | 25.09.2023, 14:12
«Состояние очень тяжелое». Алиев сообщил, что Милевский в больнице
«Состояние очень тяжелое». Алиев сообщил, что Милевский в больнице
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скандальная ничья Шахтера, разгромы от Черноморца и Кривбасса
Скандальная ничья Шахтера, разгромы от Черноморца и Кривбасса
25.09.2023, 06:45 43
Футбол
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
24.09.2023, 21:47 2
Футбол
Сергей Ребров объявил состав сборной на октябрьские матчи отбора Евро-2024
Сергей Ребров объявил состав сборной на октябрьские матчи отбора Евро-2024
25.09.2023, 14:57 19
Футбол
АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»
АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»
25.09.2023, 08:34 37
Война
Чжан Чжилей бросил вызов Фьюри после победы над Джо Джойсом
Чжан Чжилей бросил вызов Фьюри после победы над Джо Джойсом
24.09.2023, 10:08 2
Бокс
Эксперимент прошел успешно. Днепр-1 победил Зарю
Эксперимент прошел успешно. Днепр-1 победил Зарю
24.09.2023, 16:56 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем