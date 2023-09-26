Марта Костюк – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Токио
26 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№45 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Токио.
В первом раунде соперницей украинки станет Дарья Касаткина (№13 WTA). Встреча начнется 4-м запуском на центральном корте после матча Дарт – Кудерметова. Ориентировочное время начала поединка – 11:00 по Киеву.
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Это будет третья встреча теннисисток. Ранее Марта выиграла дважды, но последний очный матч проиграла.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Нацуми Кавагучи (№388 WTA) или Деспиной Папамихаил (№220 WTA).
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