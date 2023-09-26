Был ли гол? В матче Нива Тернополь – Карпаты случился противоречивый эпизод

В матче 9 тура Первой лиги Украины в Тернополе местная «Нива» принимала львовские «Карпаты». Игра закончилась со счётом 1:1.

Вызвал споры гол, забитый хозяевами. После навеса со штрафного Зинь пробил, вратарь «Карпат» Кожухар накрыл мяч у ворот, а арбитр матча указал на центр поля.

На матче не использовалась система видеоповторов, поэтому однозначно сказать, был ли гол, нельзя, а качество трансляции не дает возможность проверить.

Несмотря на потерю очков, «Карпаты» продолжают лидировать, «Нива» находится на четвертом месте.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

К вашему вниманию видео противоречивого момента.