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Украина. Премьер лига
26 сентября 2023, 02:50 | Обновлено 26 сентября 2023, 02:54
151
1

Был ли гол? В матче Нива Тернополь – Карпаты случился противоречивый эпизод

Хозяева забили сомнительный гол

26 сентября 2023, 02:50 | Обновлено 26 сентября 2023, 02:54
151
1
Был ли гол? В матче Нива Тернополь – Карпаты случился противоречивый эпизод
Скриншот с трансляции

В матче 9 тура Первой лиги Украины в Тернополе местная «Нива» принимала львовские «Карпаты». Игра закончилась со счётом 1:1.

Вызвал споры гол, забитый хозяевами. После навеса со штрафного Зинь пробил, вратарь «Карпат» Кожухар накрыл мяч у ворот, а арбитр матча указал на центр поля.

На матче не использовалась система видеоповторов, поэтому однозначно сказать, был ли гол, нельзя, а качество трансляции не дает возможность проверить.

Несмотря на потерю очков, «Карпаты» продолжают лидировать, «Нива» находится на четвертом месте.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

К вашему вниманию видео противоречивого момента.

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Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Первая лига Украины
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Звісно, що не було. Бригада арбітрів молода і недосвічена. Фактично взяття воріт вони зафіксували, бо купилися на дії гравців Ниви. Зверніть увагу на 5 номер тернополян, який добре бачив епізод. Спочатку він спокійно біжить в поле, як при звичайному ударі від воріт, але потім на пів дорозі швидко орієнтується і звертає убік вітати.
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