Буяльский и Ванат – лучшие в УПЛ по системе гол плюс пас

Стал известен рейтинг игроков чемпионата Украины по системе «гол+пас». Возглавил рейтинг «динамовец» Виталий Буяльский, в активе которого три гола и четыре голевых передачи.

Не слишком отстал от него его партнер Владислав Ванат, забивший трижды и столько же раз ассистировавший партнерам. На третьем месте вингер «Кривбасса» Максим Задерака – четыре забитых мяча и две голевые передачи.

В топ-10 входят представители только четырех клубов. Далее по списку идут: «горняк» Дмитрий Крыськив (2+4), «руховец» Юрий Климчук (4+2), Иван Дибанго из «Кривбасса» (1+4), Андрей Ярмоленко из «Динамо» (4+0) , Алексей Кащук из «Шахтера» (3+1) и представители львовян и криворожцев соответственно Илья Квасница (3+1) и Олег Кожушко (3+1).

Список бомбардиров УПЛ в этом сезоне возглавляют Задерака и Ярмоленко.