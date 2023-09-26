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  4. Буяльский и Ванат – лучшие в УПЛ по системе гол плюс пас
Украина. Премьер лига
26 сентября 2023, 01:42 | Обновлено 26 сентября 2023, 02:21
43
0

Буяльский и Ванат – лучшие в УПЛ по системе гол плюс пас

В топ-10 вошли игроки «Динамо», «Кривбасса», «Руха» и «Шахтера»

26 сентября 2023, 01:42 | Обновлено 26 сентября 2023, 02:21
43
0
Буяльский и Ванат – лучшие в УПЛ по системе гол плюс пас
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Стал известен рейтинг игроков чемпионата Украины по системе «гол+пас». Возглавил рейтинг «динамовец» Виталий Буяльский, в активе которого три гола и четыре голевых передачи.

Не слишком отстал от него его партнер Владислав Ванат, забивший трижды и столько же раз ассистировавший партнерам. На третьем месте вингер «Кривбасса» Максим Задерака – четыре забитых мяча и две голевые передачи.

В топ-10 входят представители только четырех клубов. Далее по списку идут: «горняк» Дмитрий Крыськив (2+4), «руховец» Юрий Климчук (4+2), Иван Дибанго из «Кривбасса» (1+4), Андрей Ярмоленко из «Динамо» (4+0) , Алексей Кащук из «Шахтера» (3+1) и представители львовян и криворожцев соответственно Илья Квасница (3+1) и Олег Кожушко (3+1).

Список бомбардиров УПЛ в этом сезоне возглавляют Задерака и Ярмоленко.

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Виталий Буяльский Владислав Ванат Максим Задерака Дмитрий Крыськив Юрий Климчук Иван Дибанго Андрей Ярмоленко Алексей Кащук Илья Квасница Олег Кожушко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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