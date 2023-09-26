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Кубок Украины
26 сентября 2023, 00:59 | Обновлено 26 сентября 2023, 01:08
140
1

Назначены судьи на матчи 1/8 финала Кубка Украины

Поединки пройдут 26 и 27 сентября, а одна игра запланирована на 12 октября

26 сентября 2023, 00:59 | Обновлено 26 сентября 2023, 01:08
140
1
Назначены судьи на матчи 1/8 финала Кубка Украины
УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 1/8 финала Кубка Украины 2023/24.

Противостояния на этой стадии состоят из одного матча. Поединки пройдут с 26-27 сентября, а игра между Мариуполем и Зарей запланирована на 12 октября.

Кубок Украины 2023/24. 1/8 финала

26.09.2023

  • 15:00. Рух – Александрия. Винники. Стадион им. Б. Маркевича

Арбитр – Панчишин Д. И. (Харьков), ассистенты арбитра – Чос М. В. (Киевская обл.), Дарийчук С. В. (Черновицкая обл.), четвертый арбитр – Задиран С. С. (Киевская обл.), наблюдатель арбитража – Арановский Е. А. (Хмельницкий). Делегат УАФ – Деревянко Я. С. (Днепр).

  • 17:00. Верес – Шахтер. Ровно. Стадион Авангард

Арбитр – Пасхал И. Ю. (Херсон), ассистенты арбитра – Дебенко И. Б. (Ивано-Франковск), Думенко В. П. (Харьков), четвертый арбитр – Афанасьев А. А. (Харьков), наблюдатель арбитража – Абдула А. Б. (Харьков). Делегат УАФ – Супрунюк А. Л. (Луцк).

27.09.2023

  • 14:00. Виктория – Минай. Сумы. Стадион Юбилейный

Арбитр – Козорог К. В. (Киевская обл.), ассистенты арбитра – Дрыкин В. Ю. (Ровно), Левченко М. М. (Кривой Рог), четвертый арбитр – Евтухов Д. Ю. (Днепр), наблюдатель арбитража – Дердо А. В. (Черноморск). Делегат УАФ – Молгамов А. Л. (Сумы).

  • 15:00. Полесье – Днепр-1. Житомир. Центральный стадион

Арбитр – Омельченко А. В. (Славянск), ассистенты арбитра – Поважный Я. А. (Харьков), Остапчук В. И. (Львов), четвертый арбитр – Райда М. М. (Закарпатская обл.), наблюдатель арбитража – Мосейчук Ю. Ю. (Черновцы). Арбитр ВАА – Блавацкий Р. А. (Львов), ассистент ВАА – Володин В. В. (Херсон), наблюдатель ВАА – Овчар М. М. (Калуш). Делегат УАФ – Таран А. М. (Киевская обл.).

  • 17:00. Черноморец – Кривбасс. Одесса. Стадион Черноморец

Арбитр – Причина С. Р. (Львовская обл.), ассистенты арбитра – Стрелецкая М. С. (Сумы), Грушко С. А. (Киевская обл.), четвертый арбитр – Романюк А. М. (Ивано-Франковск), наблюдатель арбитража – Деревинский О. М. (Хмельницкий). Делегат УАФ – Калита М. Г. (Николаев).

  • 17:00. Оболонь – Динамо. Киев. Стадион Оболонь-Арена

Арбитр – Дьордь Н. В. (Ужгород), ассистенты арбитра – Миронов А. В. (Полтава), Юхименко М. В. (Луцк), четвертый арбитр – Каленов А. А. (Ивано-Франковск), наблюдатель арбитража – Покидько И. Р. (Полтава). Делегат УАФ – Свистун А. В. (Чернигов).

  • 18:30. Металлист 1925 – Ворскла. Киев. Стадион Левый берег

Арбитр – Резников Д. М. (Каменское), ассистенты арбитра – Старча С. В. (Киевская обл.), Марулин С. Ю. (Херсонская обл.), четвертый арбитр – Заброда К. В. (Сумы), наблюдатель арбитража – Годулян В. И. (Одесса). Делегат УАФ – Косевич А. А. (Донецкая обл.).

12.10.2023

  • 13:00. Мариуполь – Заря. Борисполь. Стадион Колос

Арбитр – Кубряк Д. В. (Одесса), ассистенты арбитра – Сердюк Д. О. (Полтава), Чопилко Т. Г. (Киевская обл.), четвертый арбитр – Новохатний В. В. (Черкассы), наблюдатель арбитража – Кран О. В. (Харьков). Делегат УАФ – Шельменко В. Г. (Киев).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Mr Voevudskiy
Варвар только на 1 матче?
Ничего нового)
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