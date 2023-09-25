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25 сентября 2023, 23:51 | Обновлено 25 сентября 2023, 23:57
167
0

Михайличенко в Хорватии принял участие в разгромной победе Динамо Загреб

Набрав 16 очков, загребское «Динамо» занимает 3-е место в чемпионате Хорватии

25 сентября 2023, 23:51 | Обновлено 25 сентября 2023, 23:57
167
0
Михайличенко в Хорватии принял участие в разгромной победе Динамо Загреб
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Михайличенко (слева)

В матче 9-го тура чемпионата Хорватии загребское «Динамо» на выезде разгромило команду «Рудеш» (5:1).

Украинский защитник Богдан Михайличенко вышел в основе чемпионов Хорватии, сыграл весь матч и помог своей команде одержать разгромную победу над аутсайдером.

Набрав 16 очков, загребское «Динамо» занимает 3-е место в чемпионате Хорватии.

Чемпионат Хорватии

9-й тур, 24 сентября

Рудеш – Динамо Загреб – 1:5

Турнирная таблица

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чемпионат Хорватии по футболу Динамо Загреб Богдан Михайличенко
Источник Sport.ua
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