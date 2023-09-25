Другие новости25 сентября 2023, 23:51 | Обновлено 25 сентября 2023, 23:57
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Михайличенко в Хорватии принял участие в разгромной победе Динамо Загреб
Набрав 16 очков, загребское «Динамо» занимает 3-е место в чемпионате Хорватии
25 сентября 2023, 23:51 | Обновлено 25 сентября 2023, 23:57
167
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В матче 9-го тура чемпионата Хорватии загребское «Динамо» на выезде разгромило команду «Рудеш» (5:1).
Украинский защитник Богдан Михайличенко вышел в основе чемпионов Хорватии, сыграл весь матч и помог своей команде одержать разгромную победу над аутсайдером.
Набрав 16 очков, загребское «Динамо» занимает 3-е место в чемпионате Хорватии.
Чемпионат Хорватии
9-й тур, 24 сентября
Рудеш – Динамо Загреб – 1:5
Турнирная таблица
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