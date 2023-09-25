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  4. Неймар опроверг слухи о конфликте с наставником Аль-Хиляля
Саудовская Аравия
25 сентября 2023, 23:59 |
109
0

Неймар опроверг слухи о конфликте с наставником Аль-Хиляля

Бразильский вингер назвал эту новость неправдивой

25 сентября 2023, 23:59 |
109
0
Неймар опроверг слухи о конфликте с наставником Аль-Хиляля
Goal.com. Неймар

Бразильская звезда «Аль-Хиляля» Неймар опроверг слухи о конфликте с главным тренером команды Жорже Жезушем.

«Это все бред, надо перестать верить подобным слухам. Имея такое большое количество подписчиков вы не можете сообщать подобное, потому что это не правда, я прошу вас прекратить это, это неуважение», – эмоционально отреагировал Неймар.

Неймар успел отыграть за саудовский клуб «Аль-Хиляль» три матча и оформить один ассист. Ранее сообщалось, что бразилец в будущем может вернуться в «Сантос», в котором начинал свою карьеру.

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Неймар Аль-Хиляль Жорже Жезуш
Источник Goal.com
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