Неймар опроверг слухи о конфликте с наставником Аль-Хиляля

Бразильская звезда «Аль-Хиляля» Неймар опроверг слухи о конфликте с главным тренером команды Жорже Жезушем.

«Это все бред, надо перестать верить подобным слухам. Имея такое большое количество подписчиков вы не можете сообщать подобное, потому что это не правда, я прошу вас прекратить это, это неуважение», – эмоционально отреагировал Неймар.

Неймар успел отыграть за саудовский клуб «Аль-Хиляль» три матча и оформить один ассист. Ранее сообщалось, что бразилец в будущем может вернуться в «Сантос», в котором начинал свою карьеру.