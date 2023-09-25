23-летний звездный бразилец мадридского «Реала» Винисиус Жуниор близок к возвращению на поле.

Вингер восстановился после тяжелой травмы, из-за которой он не мог играть в футбол больше месяца. Футболист уже проводит тренировки в общей группе команды и будет включен в заявку «сливочных» на следующий матч Ла лиги против «Лас-Пальмаса».

В этом сезоне Винисиус провел 3 матча за «Реал», забив в них 1 гол. После ухода Бензема мадридцы играют по новой схеме, где Винисиус больше не левый вингер, а центральный нападающий в паре с Родриго.