Винисиус Жуниор близок к возвращению на поле
Бразильская звезда «Реала» может сыграть в следующем матче
23-летний звездный бразилец мадридского «Реала» Винисиус Жуниор близок к возвращению на поле.
Вингер восстановился после тяжелой травмы, из-за которой он не мог играть в футбол больше месяца. Футболист уже проводит тренировки в общей группе команды и будет включен в заявку «сливочных» на следующий матч Ла лиги против «Лас-Пальмаса».
В этом сезоне Винисиус провел 3 матча за «Реал», забив в них 1 гол. После ухода Бензема мадридцы играют по новой схеме, где Винисиус больше не левый вингер, а центральный нападающий в паре с Родриго.
⛓️ @vinijr ⛓️ pic.twitter.com/IIlUQwT4Zm— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 25, 2023
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