Команда Мудрика осталась без помощника тренера. Сальтор покинул Челси

42-летний испанский специалист Бруно Сальтор покинул пост помощника главного тренера лондонского «Челси».

Испанец вошел в штаб Маурисио Почеттино после того, как он возглавил «аристократов». Ранее Сальтор занимал эту же должность и при Грэмме Поттере, а после увольнения англичанина руководил коллективом до назначения Фрэнка Лэмпарда.

По информации Talksport, Сальтор покинул пост несколько недель назад, но клуб пока официально об этом не сообщал.

Лондонский «Челси» после шести сыгранных туров в АПЛ занимает 14 место с 4 очками в активе.