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  4. Команда Мудрика осталась без помощника тренера. Сальтор покинул Челси
Англия
25 сентября 2023, 23:11 |
484
4

Команда Мудрика осталась без помощника тренера. Сальтор покинул Челси

Помощник главного тренера «Челси» покинул клуб

25 сентября 2023, 23:11 |
484
4
Команда Мудрика осталась без помощника тренера. Сальтор покинул Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруно Сальтор

42-летний испанский специалист Бруно Сальтор покинул пост помощника главного тренера лондонского «Челси».

Испанец вошел в штаб Маурисио Почеттино после того, как он возглавил «аристократов». Ранее Сальтор занимал эту же должность и при Грэмме Поттере, а после увольнения англичанина руководил коллективом до назначения Фрэнка Лэмпарда.

По информации Talksport, Сальтор покинул пост несколько недель назад, но клуб пока официально об этом не сообщал.

Лондонский «Челси» после шести сыгранных туров в АПЛ занимает 14 место с 4 очками в активе.

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Бруно Сальтор Маурисио Почеттино Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник talkSPORT
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Nick.Grabowski
Вища ліга - 16 клубів.
Перша ліга - 20 клубів.
Друга ліга - 15 клубів.
В кожного клубу десь 20 гравців.
Це понад 1000 гравців (320 у вищій, 400 у 1й лізі, 300 у 2й лізі). Плюс в кожній команді десь 4-5 тренерів (головний + асистенти). Тобто 150 тренерів різного профілю.   
Невже журналістам нема про що писати на футбольну тематику? 
Чомусь здається, що на Лондонщині всім плювати (до лампочки), які справи в українському футболі та хто де працює асистентом. 
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