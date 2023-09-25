Роман Яремчук проводит индивидуальные тренировки в Валенсии

27-летний украинский нападающий «Валенсии» Роман Яремчук проводит индивидуальные тренировки в команде.

Как сообщалось ранее, главный тренер команды Рубен Бараха рассказал, что украинец приехал с повреждением после международной паузы.

Яремчук не провел в составе испанской команды еще ни одного матча. Украинец не дебютировал за новый клуб, но трижды попадал в запас на поединок чемпионата Испании.

Следующий матч «Валенсии» состоится в рамках чемпионата Испании. Соперником команды Яремчука 27 сентября станет «Реал Сосьедад». Участие украинца в этой игре под вопросом.