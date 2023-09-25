Роман Яремчук проводит индивидуальные тренировки в Валенсии
Украинский форвард получил повреждение
27-летний украинский нападающий «Валенсии» Роман Яремчук проводит индивидуальные тренировки в команде.
Как сообщалось ранее, главный тренер команды Рубен Бараха рассказал, что украинец приехал с повреждением после международной паузы.
Яремчук не провел в составе испанской команды еще ни одного матча. Украинец не дебютировал за новый клуб, но трижды попадал в запас на поединок чемпионата Испании.
Следующий матч «Валенсии» состоится в рамках чемпионата Испании. Соперником команды Яремчука 27 сентября станет «Реал Сосьедад». Участие украинца в этой игре под вопросом.
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