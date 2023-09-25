Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман Яремчук проводит индивидуальные тренировки в Валенсии
Украина. Премьер лига
25 сентября 2023, 22:53 |
247
1

Роман Яремчук проводит индивидуальные тренировки в Валенсии

Украинский форвард получил повреждение

25 сентября 2023, 22:53 |
247
1
Роман Яремчук проводит индивидуальные тренировки в Валенсии
ФК Валенсия. Роман Яремчук

27-летний украинский нападающий «Валенсии» Роман Яремчук проводит индивидуальные тренировки в команде.

Как сообщалось ранее, главный тренер команды Рубен Бараха рассказал, что украинец приехал с повреждением после международной паузы.

Яремчук не провел в составе испанской команды еще ни одного матча. Украинец не дебютировал за новый клуб, но трижды попадал в запас на поединок чемпионата Испании.

Следующий матч «Валенсии» состоится в рамках чемпионата Испании. Соперником команды Яремчука 27 сентября станет «Реал Сосьедад». Участие украинца в этой игре под вопросом.

По теме:
ХАВИ: «Я всегда считал Реал сильным, но у всех есть слабости»
Вадим Ющишин вернулся к тренировкам после травмы
Интер потерял форварда на продолжительный срок
Роман Яремчук Валенсия чемпионат Испании по футболу Ла Лига дебют травма Реал Сосьедад
Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандальная ничья Шахтера, разгромы от Черноморца и Кривбасса
Футбол | 25 сентября 2023, 06:45 43
Скандальная ничья Шахтера, разгромы от Черноморца и Кривбасса
Скандальная ничья Шахтера, разгромы от Черноморца и Кривбасса

Самые интересные события восьмого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

«Состояние очень тяжелое». Алиев сообщил, что Милевский в больнице
Футбол | 25 сентября 2023, 14:12 10
«Состояние очень тяжелое». Алиев сообщил, что Милевский в больнице
«Состояние очень тяжелое». Алиев сообщил, что Милевский в больнице

Игорь Суркис оплачивает лечение экс-форварда «Динамо»

Цыганык в суде заявил о готовности взять Коломойского на поруки
Футбол | 25.09.2023, 17:45
Цыганык в суде заявил о готовности взять Коломойского на поруки
Цыганык в суде заявил о готовности взять Коломойского на поруки
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
Футбол | 24.09.2023, 21:47
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
Суд отклонил апелляцию Коломойского. Арест и огромная сумма залога – в силе
Футбол | 25.09.2023, 20:23
Суд отклонил апелляцию Коломойского. Арест и огромная сумма залога – в силе
Суд отклонил апелляцию Коломойского. Арест и огромная сумма залога – в силе
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nick.Grabowski
Такі новини потрібно ставити на головну сторінку в топі. Важливо. 
Що було на вечерю у Валенсії? 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Ракицкий получил прямую красную карточку в матче УПЛ
ВИДЕО. Ракицкий получил прямую красную карточку в матче УПЛ
23.09.2023, 19:31 10
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует по очкам, а Динамо – по потерянным
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует по очкам, а Динамо – по потерянным
25.09.2023, 06:30 4
Футбол
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
23.09.2023, 17:03 26
Футбол
Игра в большинстве и гол-шедевр. Рух все же не проиграл Шахтеру
Игра в большинстве и гол-шедевр. Рух все же не проиграл Шахтеру
23.09.2023, 20:59 134
Футбол
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
25.09.2023, 00:20 1
Волейбол
Джойсу не стоило идти на реванш. Теперь для него все закончено
Джойсу не стоило идти на реванш. Теперь для него все закончено
24.09.2023, 11:16 16
Бокс
Джонни Нельсон назвал супертяжа, которого избегает команда Усика
Джонни Нельсон назвал супертяжа, которого избегает команда Усика
23.09.2023, 23:56 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем