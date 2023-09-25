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Англия
25 сентября 2023, 21:47 | Обновлено 25 сентября 2023, 23:08
2098
9

Русин сделал ассист и заработал пенальти в матче за Сандерленд U-21

Украинец отлично отыграл 1-й тайм в игре АПЛ-2 против «Дерби Каунти» U-21

25 сентября 2023, 21:47 | Обновлено 25 сентября 2023, 23:08
2098
9
Русин сделал ассист и заработал пенальти в матче за Сандерленд U-21
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

Украинский форвард Назарий Русин сделал ассист и заработал пенальти в матче Английской Премьер-лиги 2.

Русин отлично провел первый тайм в игре между «Сандерлендом» U-21 и «Дерби Каунти» U-21.

Назарий сделал ассист на 25-й минуте, а на 31-й заработал пенальти, который затем был реализован. После первого тайма счет – 2:0 в пользу Черных котов.

Для Русина это вторая игра за последние два дня. Днем ранее Русин дебютировал на 88-й минуте за основную команду «Сандерленда» в матче Чемпионшипа с валлийским «Кардиффом» (0:1).

❗️ ВИДЕО. Русин сделал ассист и заработал пенальти

Английская Премьер-лига 2

5-й тур, 25 сентября

Сандерленд U-21 – Дерби Каунти U-21 – 2:0 (после 1-го тайма)

Голы: Адиль Аушиш, 25, Эллис Тейлор, 31 (пен)

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Сандерленд Дерби Каунти чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Английская Премьер-лига Назарий Русин видео голов и обзор выбор редакции
Источник Sport.ua
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Gargantua
ему же 25, там есть квота для игроков постарше?
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0
Микола Захарченко
Назік розігрівається . Пора вже за основу забивати ...
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0
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Nick.Grabowski
Якщо український футболіст хоче реалізувати себе в Європі, то має враховувати наступне:
1) чи хоче його головний тренер (режисер-постановник) чи бачить він його в своїй команді (театрі) важливим гравцем (спектаклю);
2) чи подобається гравцю команда, стиль її гри та сам колектив, тобто гравці команди (потенційні партнери);
3) чи є професійні амбіції в головного тренера (хоче чогось досягнути) та в керівництва клубу протягом наступних хоча би 2 років;
4) чи є нормальна та конструктивна атмосфера в команді (чи є інші легіонери, чи нормально вони адаптувалися в минулому та зараз);
5) як ставляться вболівальники клубу до українців та України;
6) чи готовий гравець викладатися на повну бути професіоналом щотижня в цьому клубі заради тренера та команди (колективу);
7) чи має гравець професійні амбіції (титули, перемоги, досягнення), чи готовий він до навчання, зростання, падіння та знову зростання, чи вірить він в себе та свої мрії. 
Тут немає нічого про гроші та умови. Це для професійного успіху важливе, але другорядне. В будь-якому серйозному клубі - зарплати пристойні. 
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-1
Vitason
Не серьезно,если честно! 
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-1
Remark
Господи, какая ж убогая новость!
Игрок, которого тут некоторые диванные эксперты носили на руках, как недооцененого высшего пилотажа игрока, которого якобы мариновало Динамо, а так то он ого-го игрочище!!!  делает ассист и где!? В ЧемпионШипе! И это даже ещё не всё! А в разряде АПЛ-2! И это ещё не всё, - за Ю-19!
Уважаемые, во дворе в Лондоне с украинцев никто не забивал? В принципе, эту новость тоже не мешало бы осветить!
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