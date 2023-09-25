Русин сделал ассист и заработал пенальти в матче за Сандерленд U-21

Украинский форвард Назарий Русин сделал ассист и заработал пенальти в матче Английской Премьер-лиги 2.

Русин отлично провел первый тайм в игре между «Сандерлендом» U-21 и «Дерби Каунти» U-21.

Назарий сделал ассист на 25-й минуте, а на 31-й заработал пенальти, который затем был реализован. После первого тайма счет – 2:0 в пользу Черных котов.

Для Русина это вторая игра за последние два дня. Днем ранее Русин дебютировал на 88-й минуте за основную команду «Сандерленда» в матче Чемпионшипа с валлийским «Кардиффом» (0:1).

❗️ ВИДЕО. Русин сделал ассист и заработал пенальти

Английская Премьер-лига 2

5-й тур, 25 сентября

Сандерленд U-21 – Дерби Каунти U-21 – 2:0 (после 1-го тайма)

Голы: Адиль Аушиш, 25, Эллис Тейлор, 31 (пен)