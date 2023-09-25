ЛЕАУ: «Лига чемпионов означает больше, чем зарплата в 10 миллионов евро»
Звезда итальянского «Милана» не собирается перебираться в Саудовскую Аравию
24-летний португальский нападающий «Милана» Рафаэль Леау сообщил, что не собирается перебираться в Саудовскую Аравию, где мог бы получать большую зарплату.
«Я пока не добился больших побед, чтобы думать о Саудовской Аравии. Для меня Лига чемпионов означает больше, чем получать зарплату в 10 миллионов евро.
Я сконцентрирован на достижении успеха с «Миланом» в ближайшие годы, для этого я остался здесь и продлил контракт с клубом», – сказал Леау.
В этом сезоне Рафаэль Леау отыграл 5 матчей за «Милан» в Серии А, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
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