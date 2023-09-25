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Украина. Премьер лига
25 сентября 2023, 20:45 | Обновлено 25 сентября 2023, 20:51
1106
0

Болельщики Динамо определили лучшего игрока команды в матче с ЛНЗ

Владимир Бражко, автор гола в дебюте игры, назван лучшим игроком матча

25 сентября 2023, 20:45 | Обновлено 25 сентября 2023, 20:51
1106
0
Болельщики Динамо определили лучшего игрока команды в матче с ЛНЗ
ФК Динамо. Владимир Бражко

Киевское «Динамо» провело голосование за лучшего игрока команды по итогам выездного матча 8-го тура УПЛ против черкасского ЛНЗ (4:2).

В опросе приняло участие более 3 тысяч респондентов. Болельщики признали лучшим игроком матча Владимира Бражко, который открыл счет в матче уже на 3-й минуте. Он набрал 34% голосов.

В топ-тройку также вошли вингер Андрей Ярмоленко, забивший второй мяч (33%), и полузащитник Назар Волошин, ставший автором четвертого гола в матче (8%).

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Динамо лучший игрок Владимир Бражко Андрей Ярмоленко Назар Волошин
Источник ФК Динамо Киев
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