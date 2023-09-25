Болельщики Динамо определили лучшего игрока команды в матче с ЛНЗ

Киевское «Динамо» провело голосование за лучшего игрока команды по итогам выездного матча 8-го тура УПЛ против черкасского ЛНЗ (4:2).

В опросе приняло участие более 3 тысяч респондентов. Болельщики признали лучшим игроком матча Владимира Бражко, который открыл счет в матче уже на 3-й минуте. Он набрал 34% голосов.

В топ-тройку также вошли вингер Андрей Ярмоленко, забивший второй мяч (33%), и полузащитник Назар Волошин, ставший автором четвертого гола в матче (8%).