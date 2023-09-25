Неймар рассматривает возможность своего ухода из Саудовской Аравии

Бразильская звезда «Аль-Хиляля» Неймар может рассмотреть свой уход из саудовского клуба.

31-летний бразилец может вернуться в «Сантос», в котором начинал свою карьеру. Неймар может вернуться в Бразилию перед стартом Чемпионата мира 2026 года.

Сообщается, что бразилец заключил с саудовским клубом не 4-летний контракт, а 2-летний, и уже в 2025 году по его завершению может вернуться в свою первую профессиональную команду.

Как сообщалось ранее, Неймар требует уволить главного тренера «Аль-Хиляля».