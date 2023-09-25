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  4. Крутых завершил выступления на челленджере в Браге
ATP
25 сентября 2023, 19:07 | Обновлено 25 сентября 2023, 19:27
113
0

Крутых завершил выступления на челленджере в Браге

Украинский теннисист проиграл в трех сетах Хавьеру Барранко

25 сентября 2023, 19:07 | Обновлено 25 сентября 2023, 19:27
113
0
Крутых завершил выступления на челленджере в Браге
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Крутых

Вторая ракетка Украины Алексей Крутых завершил выступления на челленджере в португальской Браге.

В матче финала квалификации Крутых в трех сетах уступил испанцу Хавьеру Барранко. Первый сет украинец проиграл со счетом 5:7, но во втором сумел выиграть чужую подачу и закрыть сет в свою пользу. В третьей партии Крутых отдал свою подачу сопернику и проиграл со счетом 3:6, завершив выступление на турнире.

ATP Challenger 125, Брага, Португалия, хард, финал квалификации

Хавьер Барранко (Испания) – Алексей Крутых (Украина) – 7:5, 3:6, 6:3

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Алексей Крутых
Источник Sport.ua
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