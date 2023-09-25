Крутых завершил выступления на челленджере в Браге

Вторая ракетка Украины Алексей Крутых завершил выступления на челленджере в португальской Браге.

В матче финала квалификации Крутых в трех сетах уступил испанцу Хавьеру Барранко. Первый сет украинец проиграл со счетом 5:7, но во втором сумел выиграть чужую подачу и закрыть сет в свою пользу. В третьей партии Крутых отдал свою подачу сопернику и проиграл со счетом 3:6, завершив выступление на турнире.

ATP Challenger 125, Брага, Португалия, хард, финал квалификации

Хавьер Барранко (Испания) – Алексей Крутых (Украина) – 7:5, 3:6, 6:3