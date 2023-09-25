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Испания
25 сентября 2023, 18:21 |
215
0

Президент Атлетико: «Уход Феликса не причинил мне боли»

Энрике Сересо – о португальском форварде «Барселоны»

25 сентября 2023, 18:21 |
215
0
Президент Атлетико: «Уход Феликса не причинил мне боли»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

Президент «Атлетико» Мадрид Энрике Сересо прокомментировал успехи форварда команды Жоау Феликса в «Барселоне», где он выступает на правах аренды:

«Он наш игрок, мы должны защищать его, помогать ему и понимать, что если с ним все хорошо, это выгодно нам.

Я всегда говорил, что он фантастический игрок, и он демонстрирует это в «Барселоне». С нами он не адаптировался, ему не повезло. И все же в «Барселоне» он замечательный игрок, и здесь он тоже был таким.

Его уход не причиняет мне боли. У нас он не раскрыл все, на что способен. Он перешел в «Челси» и тоже не показал этого. И теперь в «Барселоне» он воплощает это. Великие игроки в конечном итоге всегда это доказывают».

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Энрике Сересо Атлетико Мадрид Жоау Феликс Барселона
Источник AS
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