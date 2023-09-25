Источник: матч за Суперкубок УЕФА 2024 может состояться в Польше
Стадион знаком для украинских болельщиков
Суперкубок УЕФА в 2024 году может пройти в Варшаве на Национальном стадионе, сообщает польское издание Meczyki.
Именно на этом стадионе в 2015 году состоялся финал Лиги Европы, в котором встретились «Днепр» и «Севилья». К сожалению, днепряне проиграли матч со счетом 2:3. Первый гол во встрече забил Никола Калинич, после чего Бакка и Крыховяк вывели «Севилью» вперед. Под перерыв счет сравнял Руслан Ротань, но тот же Карлос Бакка вырвал победу для андалусийцев на 73-й минуте встречи.
Определить место проведения Суперкубка 2024 должны завтра, 26 сентября, на заседании Исполнительного комитета УЕФА в Лимасоле.
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