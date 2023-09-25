Нинбо. Байндл стартовала с тяжелой победы
Украинка обыграла Юань Юэ
Украинская теннисистка Катерина Байндл с победы стартовала на хардовом турнире WTA 250 в китайском Нинбо. В первом раунде украинка в трех сетах одержала волевую победу над хозяйкой соревнований, китаянкой Юань Юэ (№147 WTA). Матч продолжался 2 часа и 15 минут.
Первый раунд
Юань Юэ (Китай) – Катерина Байндл (Украина) – 6:3, 4:6, 3:6
Во втором раунде соперницей Байндл будет восьмая сеяная итальянка Лучия Брондзетти, которая справилась с Жиль Тайхманн.
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