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  4. Нинбо. Байндл стартовала с тяжелой победы
WTA
25 сентября 2023, 16:49 |
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Нинбо. Байндл стартовала с тяжелой победы

Украинка обыграла Юань Юэ

25 сентября 2023, 16:49 |
160
0
Нинбо. Байндл стартовала с тяжелой победы
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл с победы стартовала на хардовом турнире WTA 250 в китайском Нинбо. В первом раунде украинка в трех сетах одержала волевую победу над хозяйкой соревнований, китаянкой Юань Юэ (№147 WTA). Матч продолжался 2 часа и 15 минут.

Первый раунд

Юань Юэ (Китай) – Катерина Байндл (Украина) – 6:3, 4:6, 3:6

Во втором раунде соперницей Байндл будет восьмая сеяная итальянка Лучия Брондзетти, которая справилась с Жиль Тайхманн.

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Источник Sport.ua
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