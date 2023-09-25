Нинбо. Байндл стартовала с тяжелой победы

Украинская теннисистка Катерина Байндл с победы стартовала на хардовом турнире WTA 250 в китайском Нинбо. В первом раунде украинка в трех сетах одержала волевую победу над хозяйкой соревнований, китаянкой Юань Юэ (№147 WTA). Матч продолжался 2 часа и 15 минут.

Первый раунд

Юань Юэ (Китай) – Катерина Байндл (Украина) – 6:3, 4:6, 3:6

Во втором раунде соперницей Байндл будет восьмая сеяная итальянка Лучия Брондзетти, которая справилась с Жиль Тайхманн.