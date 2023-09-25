По стопам отца. Сын Патрика Клюйверта подписал контракт с Барселоной

Сын Патрика Клюйверта Шейн Клюйверт подписал профессиональный контракт с каталонской «Барселоной», сообщает Twitter-аккаунт академии клуба.

16-летний голландец выступает на позиции левого вингера. Он присоединился к системе «Барселоне» в 2017 году после того, как провел сезон в детской команде «Пари Сен-Жермен». Клюйверт-младший является игроком сборной Нидерландов U-16, за которую уже сыграл 6 матчей.

Напомним, Патрик Клюйверт, отец Шейна, также играл за «Барселону». В период с 1998 по 2004 он провел за клуб 257 матчей, отличившись 122 забитыми мячами и 60 голевыми передачами.