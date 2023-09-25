По стопам отца. Сын Патрика Клюйверта подписал контракт с Барселоной
Шейн Клюйверт будет играть за юношескую команду каталонцев
Сын Патрика Клюйверта Шейн Клюйверт подписал профессиональный контракт с каталонской «Барселоной», сообщает Twitter-аккаунт академии клуба.
16-летний голландец выступает на позиции левого вингера. Он присоединился к системе «Барселоне» в 2017 году после того, как провел сезон в детской команде «Пари Сен-Жермен». Клюйверт-младший является игроком сборной Нидерландов U-16, за которую уже сыграл 6 матчей.
Напомним, Патрик Клюйверт, отец Шейна, также играл за «Барселону». В период с 1998 по 2004 он провел за клуб 257 матчей, отличившись 122 забитыми мячами и 60 голевыми передачами.
❗️ 𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀— FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) September 25, 2023
✍️ El jugador Shane Kluivert ha signat en presència del directiu @SolerFerre i el director del Futbol Formatiu, José Ramon Alexanco la continuïtat al Club en la seva etapa juvenil#FCBMasia 💙❤️ pic.twitter.com/6cK75AW3Sk
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