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Украина. Премьер лига
25 сентября 2023, 15:58 | Обновлено 25 сентября 2023, 16:58
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Цифры и факты. Важнейшие события 8-го тура УПЛ

Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе

25 сентября 2023, 15:58 | Обновлено 25 сентября 2023, 16:58
169
0
Цифры и факты. Важнейшие события 8-го тура УПЛ
ФК Шахтер

Наиболее важные цифры 8-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» после ничьей с «Рухом» по-прежнему сохраняет лидирующую позицию в турнирной таблице, но по потерянным очкам уступает 3 пункта «Динамо».

Горняки продлевают свою общую голевую серию до 37 игр, а гостевую – до 25.

«Рух», 3-й раз подряд поделивший очки с гостями, подписывает 30-ю мировую в элитном дивизионе.

Львовяне обновляют личный рекорд, не зная поражений в родных стенах 11 матчей кряду (+4=7).

20-й матч в УПЛ проводит тренер желто-черных Виталий Пономарев (+6=9-5, 23-18).

Богдан Слюбик на 490-й минуте прерывает безголевую серию «Руха» в поединках с «Шахтером».

«Динамо» одерживает 50-ю победу в чемпионатах Украины под руководством Мирчи Луческу.

Общая голевая серия бело-синих достигает 17 игр, а гостевая – 27.

Виталий Буяльский становится 10-м игроком киевлян, забившим 50 мячей в УПЛ.

Динамовцы реализовывают 5-й пенальти подряд.

«Динамо» забивает 150-й мяч в украинских чемпионатах (Виталий Буяльский) при Мирче Луческу и пропускает 50-й (Максим Прядун).

Андрей Ярмоленко поражает в УПЛ ворота 23-го клуба, а Виталий Буяльский – 22-го.

ФК Динамо. Виталий Буяльский (№29)

«Кривбасс» 3-й раз наносит разгром «Ворскле», при этом впервые в гостях.

Криворожцы впервые одерживают крупную волевую победу, в то время как полтавчане терпят уже 7-е безвольное поражение с крупным счетом.

«Кривбасс» празднует 3-ю викторию кряду (мячи 9-2).

Олег Кожушко становится автором 3-го дубля бело-красно-черных в поединках с бело-зелеными.

Общая безничейная серия «Ворсклы» достигает 14 игр (+8-6), а домашняя – 10 (+7-3).

Подопечные Виктора Скрипника забивают в родных стенах 10 матчей подряд.

Артем Челядин становится автором 40-го гола полтавчан в ворота криворожцев.

20-й поединок «Александрии» и «Черноморца» в чемпионатах Украины впервые завершается крупной победой «моряков».

Одесситы повторяют личный рекорд 16-летней давности, второй раз в истории добившись преимущества в 4 мяча в гостях.

«Черноморец» прерывает 10-матчевую безвыигрышную серию во встречах с «Александрией» (=6-4). Последний раз сине-черные брали верх над черно-желто-зелеными 16 апреля 2017 года – 1:0 дома.

Роман Григорчук празднует 60-ю викторию на тренерском посту в УПЛ.

Обшая безничейная серия «Черноморца» достигает 18 игр (+10-8), а гостевая – 10 (+6-4).

Орест Кузык забивает 350-й мяч «моряков» на чужих полях, а Виталий Ермаков становится автором 10-го гола одесситов в гостях у александрийцев.

«Александрия» терпит 25-е крупное поражение в элитном дивизионе, в том числе 10-е – в родных стенах.

Черно-желто-зеленые повторяют личный антирекорд, 6-й раз уступив гостям с разницей в 4 мяча.

Руслан Ротань проводит 400-й матч в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера (375 + 25).

«Днепр-1» с четвертой попытки впервые побеждает в гостях у «Зари».

Игорь Когут становится 5-м игроком днепрян, забившим 10 мячей в УПЛ.

«Полесье» одерживает первую волевую победу в элитном дивизионе.

Впервые не забивает с «точки» Василий Грицук, прервавший свою 9-голевую пенальтийскую серию.

«Минай» пропускает 10 матчей кряду.

«Металлист 1925» 10-й раз расходится по нулям с соперниками.

Харьковчане повторяют клубный рекорд, не зная поражений 5 игр подряд (+3=2).

30-й матч в УПЛ на тренерском посту проводит Эдмар (+7=13-10, 22-39).

«Колос» обновляет личный рекорд, подписав 4-ю мировую подряд в гостях.

«Верес» прерывает «рекордную» 6-матчевую гостевую проигрышную серию, но продлевает безвыигрышную на чужих полях – до 11 матчей (=3-8).

Ровенчане проводят 50-й сухой поединок в элитном дивизионе.

«Оболонь» обходится без голов 367 минут кряду.

250-й матч в чемпионатах Украины проводит Игорь Пердута («Ворскла»), 50-й - Владислав Шарай («Верес), 1-й – Витинью, Рамик Гаджиев (оба – «Днепр-1»), Жуан Алвина («Александрия»), Навин Малыш («Динамо») и Новатус Мироши («Шахтер»).

В 4-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Антон Кравченко («Александрия»), во 2-м – Антон Боль («Заря») и Евгений Морозко («Полесье»).

15-й мяч в УПЛ забивает Орест Кузык, 5-й – Богдан Бойчук, Виталий Ермаков и Олег Кожушко, 1-й – Иван Дибанго (в 31-й игре).

В 3-й команде элиты открывает голевой счет Антон Кравченко («Александрия»), во 2-й – Владимир Бражко («Динамо»), Эмиль Мустафаев и Артем Смоляков (оба – «Полесье»).

1-й дубль в украинских чемпионатах делает Олег Кожушко (в 85-м матче).

5-й пенальти из 6 реализовывает Виталий Буяльский.

6-ю пенальтийскую дуэль из 40 выигрывает Александр Бандура.

Виталий Бойко становится автором 30-го гола «джокеров» в сезоне-2023/24.

35-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Евгений Волынец.

8-ю красную карточку в УПЛ зарабатывает Ярослав Ракицкий.

ФК Рух

1-й поединок в элитном дивизионе проводят арбитры Дмитрий Евтухов из Днепра и Михаил Райда из Закарпатской обл.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник: Матч Заря – Шахтер перенесут по просьбе Реброва
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Источник Sport.ua
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