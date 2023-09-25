Журналист потроллил Челси: «Надеюсь, они не вылетят из АПЛ»
Пирс Морган отреагировал на неудачи Синих
Телеведущий Пирс Морган, который поддерживает «Арсенал», не упустил возможность потроллить «Челси». Синие выдали неудачный старт сезона, набрав пять очков после шести матчей.
«Надеюсь, «Челси» не вылетит из АПЛ», – отметил Морган.
Команда Маурисио Почеттино вообще является худшей командой чемпионата по набранным очкам за календарный год – всего 25 пунктов за 29 матчей.
В такой ситуации пока что не может раскрыться украинский хавбек Михаил Мудрик, который в пяти встречах сезона результативными действиями не отметился.
I hope Chelsea don’t get relegated. 🙏— Piers Morgan (@piersmorgan) September 25, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
За 6 путевок на Игры-2024 в Париже поведут борьбу 24 лучшие сборные мира
Игорь Суркис оплачивает лечение экс-форварда «Динамо»
Тобто, Челсі у вересні в АПЛ взагалі не заб'є вже )