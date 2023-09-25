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  4. Журналист потроллил Челси: «Надеюсь, они не вылетят из АПЛ»
Англия
25 сентября 2023, 16:20 |
407
1

Журналист потроллил Челси: «Надеюсь, они не вылетят из АПЛ»

Пирс Морган отреагировал на неудачи Синих

25 сентября 2023, 16:20 |
407
1
Журналист потроллил Челси: «Надеюсь, они не вылетят из АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine

Телеведущий Пирс Морган, который поддерживает «Арсенал», не упустил возможность потроллить «Челси». Синие выдали неудачный старт сезона, набрав пять очков после шести матчей.

«Надеюсь, «Челси» не вылетит из АПЛ», – отметил Морган.

Команда Маурисио Почеттино вообще является худшей командой чемпионата по набранным очкам за календарный год – всего 25 пунктов за 29 матчей.

В такой ситуации пока что не может раскрыться украинский хавбек Михаил Мудрик, который в пяти встречах сезона результативными действиями не отметился.

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Челси Пирс Морган Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Falko
Domino's pizza теж непогано потролила: "We've delivered about 852609 pizzas since Chelsea last scored a goal" ))
Тобто, Челсі у вересні в АПЛ взагалі не заб'є вже )
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