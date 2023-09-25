Журналист потроллил Челси: «Надеюсь, они не вылетят из АПЛ»

Телеведущий Пирс Морган, который поддерживает «Арсенал», не упустил возможность потроллить «Челси». Синие выдали неудачный старт сезона, набрав пять очков после шести матчей.

«Надеюсь, «Челси» не вылетит из АПЛ», – отметил Морган.

Команда Маурисио Почеттино вообще является худшей командой чемпионата по набранным очкам за календарный год – всего 25 пунктов за 29 матчей.

В такой ситуации пока что не может раскрыться украинский хавбек Михаил Мудрик, который в пяти встречах сезона результативными действиями не отметился.