Стало известно, почему Рух не будет принимать Александрию на Арене-Львов

26 сентября состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины по футболу между «Рухом» и «Александрией».

Как стало известно Sport.ua, «Рух» не будет принимать «горожан» на «Арене-Львов» по двум причинам. Первая и, пожалуй, главная – экономическая: проведение одного матча на «Арене-Львов» обходится «Руху» в 350 тысяч гривен, тогда как игра на стадионе имени Богдана Маркевича в Винниках, что разрешается Регламентом кубковых соревнований, будет бесплатной. Дело в том, что это спортивное сооружение содержится за счет ФК «Рух».

И вторая причина – практическая: передислокация в Винники позволит поберечь газон «Арены-Львов», который после субботнего календарного поединка УПЛ «Рух» – «Шахтер» нуждается в восстановлении.