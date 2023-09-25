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Кубок Украины
25 сентября 2023, 15:25 |
372
0

Стало известно, почему Рух не будет принимать Александрию на Арене-Львов

Главная причина – экономическая

25 сентября 2023, 15:25 |
372
0
Стало известно, почему Рух не будет принимать Александрию на Арене-Львов
Арена Львов

26 сентября состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины по футболу между «Рухом» и «Александрией».

Как стало известно Sport.ua, «Рух» не будет принимать «горожан» на «Арене-Львов» по двум причинам. Первая и, пожалуй, главная – экономическая: проведение одного матча на «Арене-Львов» обходится «Руху» в 350 тысяч гривен, тогда как игра на стадионе имени Богдана Маркевича в Винниках, что разрешается Регламентом кубковых соревнований, будет бесплатной. Дело в том, что это спортивное сооружение содержится за счет ФК «Рух».

И вторая причина – практическая: передислокация в Винники позволит поберечь газон «Арены-Львов», который после субботнего календарного поединка УПЛ «Рух» – «Шахтер» нуждается в восстановлении.

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Рух Львов Рух - Александрия Арена Львов Кубок Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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