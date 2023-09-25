1/8 финала Кубка Украины. Только один матч будет с VAR

Завтра стартует 1/8 финала Кубка Украины, а УАФ определила арбитров, которые будут работать на матчах. Отметим, что только поединок «Полесье - Днепр-1» пройдет при использовании системы VAR.

26 сентбря

Рух - Александрия. Арбитр Панчишин

Верес - Шахтер. Арбитр Пасхал

27 сентбря

Виктория - Минай. Арбитр Козорог

Полесье - Днепр-1. Арбитр Омельченко (система VAR)

Черноморец - Кривбасс. Арбитр Причина

Оболонь - Динамо. Арбитр Дердь

Металлист 1925 - Ворскла. Арбитр Резников

12 октября

Мариуполь - Заря. Арбитр Кубряк