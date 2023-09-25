1/8 финала Кубка Украины. Только один матч будет с VAR
Назначены арбитры на кубковые матчи
Завтра стартует 1/8 финала Кубка Украины, а УАФ определила арбитров, которые будут работать на матчах. Отметим, что только поединок «Полесье - Днепр-1» пройдет при использовании системы VAR.
26 сентбря
Рух - Александрия. Арбитр Панчишин
Верес - Шахтер. Арбитр Пасхал
27 сентбря
Виктория - Минай. Арбитр Козорог
Полесье - Днепр-1. Арбитр Омельченко (система VAR)
Черноморец - Кривбасс. Арбитр Причина
Оболонь - Динамо. Арбитр Дердь
Металлист 1925 - Ворскла. Арбитр Резников
12 октября
Мариуполь - Заря. Арбитр Кубряк
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