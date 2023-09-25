Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 1/8 финала Кубка Украины. Только один матч будет с VAR
Кубок Украины
25 сентября 2023, 15:36 |
284
0

1/8 финала Кубка Украины. Только один матч будет с VAR

Назначены арбитры на кубковые матчи

25 сентября 2023, 15:36 |
284
0
1/8 финала Кубка Украины. Только один матч будет с VAR
УАФ

Завтра стартует 1/8 финала Кубка Украины, а УАФ определила арбитров, которые будут работать на матчах. Отметим, что только поединок «Полесье - Днепр-1» пройдет при использовании системы VAR.

26 сентбря

Рух - Александрия. Арбитр Панчишин

Верес - Шахтер. Арбитр Пасхал

27 сентбря

Виктория - Минай. Арбитр Козорог

Полесье - Днепр-1. Арбитр Омельченко (система VAR)

Черноморец - Кривбасс. Арбитр Причина

Оболонь - Динамо. Арбитр Дердь

Металлист 1925 - Ворскла. Арбитр Резников

12 октября

Мариуполь - Заря. Арбитр Кубряк

По теме:
Стало известно, почему Рух не будет принимать Александрию на Арене-Львов
Александр АЛИЕВ: «Как-то раз за ночь в казино 110 тысяч долларов проиграл»
Источник: Матч Заря – Шахтер перенесут по просьбе Реброва
Кубок Украины по футболу Динамо Киев жеребьевка Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Виктория Сумы (Николаевка) Александрия жеребьевка Кубка Украины Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Минай Металлист 1925 Днепр-1 смотреть онлайн Рух Львов ФСК Мариуполь судейские назначения
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 25 сентября 2023, 00:20 1
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу

За 6 путевок на Игры-2024 в Париже поведут борьбу 24 лучшие сборные мира

Атлетико – Реал – 3:1. Дубль Мораты. Видео голов и обзор матча
Футбол | 25 сентября 2023, 01:00 2
Атлетико – Реал – 3:1. Дубль Мораты. Видео голов и обзор матча
Атлетико – Реал – 3:1. Дубль Мораты. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Ла Лиги

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует по очкам, а Динамо – по потерянным
Футбол | 25.09.2023, 06:30
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует по очкам, а Динамо – по потерянным
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует по очкам, а Динамо – по потерянным
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Наши судьи «уровень» показывают. И не работают в Европе»
Футбол | 25.09.2023, 12:11
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Наши судьи «уровень» показывают. И не работают в Европе»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Наши судьи «уровень» показывают. И не работают в Европе»
Чжан ЧЖИЛЕЙ: «Без проблем нокаутирую Усика»
Бокс | 24.09.2023, 17:03
Чжан ЧЖИЛЕЙ: «Без проблем нокаутирую Усика»
Чжан ЧЖИЛЕЙ: «Без проблем нокаутирую Усика»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нет Месси и Неймара – нет проблем. ПСЖ стал сильнее с Луисом Энрике
Нет Месси и Неймара – нет проблем. ПСЖ стал сильнее с Луисом Энрике
24.09.2023, 08:27 8
Футбол
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
24.09.2023, 17:46 34
Футбол
Выше, чем у Эшли Янга. Названа оценка Миколенко за матч Брентфорд – Эвертон
Выше, чем у Эшли Янга. Названа оценка Миколенко за матч Брентфорд – Эвертон
23.09.2023, 22:20
Футбол
Эксперимент прошел успешно. Днепр-1 победил Зарю
Эксперимент прошел успешно. Днепр-1 победил Зарю
24.09.2023, 16:56 21
Футбол
Джойсу не стоило идти на реванш. Теперь для него все закончено
Джойсу не стоило идти на реванш. Теперь для него все закончено
24.09.2023, 11:16 16
Бокс
ВИДЕО. Чжан Чжилей – Джо Джойс. Китаец шокировал Лондон. Видео боя, нокаута
ВИДЕО. Чжан Чжилей – Джо Джойс. Китаец шокировал Лондон. Видео боя, нокаута
24.09.2023, 01:28 3
Бокс
ВИДЕО. Ракицкий получил прямую красную карточку в матче УПЛ
ВИДЕО. Ракицкий получил прямую красную карточку в матче УПЛ
23.09.2023, 19:31 10
Футбол
Джонни Нельсон назвал супертяжа, которого избегает команда Усика
Джонни Нельсон назвал супертяжа, которого избегает команда Усика
23.09.2023, 23:56 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем