Украина. Премьер лига25 сентября 2023, 14:59 |
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Клубы УПЛ хотят вернуть чемпионат U-21
Далеко не все могут перейти на взрослый уровень
25 сентября 2023, 14:59 |
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Клубы УПЛ активно рассматривает возможность возвращения чемпионата среди команд U-21, так как сейчас перед основной командой осталось только соревнование U-19.
Далеко не все футболисты могут перейти с уровня юношеской команды во взрослую, поэтому часто остаются без игровой практики и теряют возможность продолжать карьеру.
Чемпионат U-21 проводился до сезона 2020/21, после чего остался турнир U-19.
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