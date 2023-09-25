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Украина. Премьер лига
25 сентября 2023, 14:59 |
340
1

Клубы УПЛ хотят вернуть чемпионат U-21

Далеко не все могут перейти на взрослый уровень

25 сентября 2023, 14:59 |
340
1
Клубы УПЛ хотят вернуть чемпионат U-21
УПЛ

Клубы УПЛ активно рассматривает возможность возвращения чемпионата среди команд U-21, так как сейчас перед основной командой осталось только соревнование U-19.

Далеко не все футболисты могут перейти с уровня юношеской команды во взрослую, поэтому часто остаются без игровой практики и теряют возможность продолжать карьеру.

Чемпионат U-21 проводился до сезона 2020/21, после чего остался турнир U-19.

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Источник ТаТоТаке
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Ігор Бойко
Навіщо? Кому треба, нехай в 2 лігу заявляється
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