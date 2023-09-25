Клубы УПЛ хотят вернуть чемпионат U-21

Клубы УПЛ активно рассматривает возможность возвращения чемпионата среди команд U-21, так как сейчас перед основной командой осталось только соревнование U-19.

Далеко не все футболисты могут перейти с уровня юношеской команды во взрослую, поэтому часто остаются без игровой практики и теряют возможность продолжать карьеру.

Чемпионат U-21 проводился до сезона 2020/21, после чего остался турнир U-19.