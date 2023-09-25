Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Война
  3. Новости войны
  4. Александр АЛИЕВ: «Ракицкий много армии помогает. Не слышал от него «нет»
Украина
25 сентября 2023, 13:27 |
910
7

Александр АЛИЕВ: «Ракицкий много армии помогает. Не слышал от него «нет»

Игрок не забывает о ВСУ

25 сентября 2023, 13:27 |
910
7
Александр АЛИЕВ: «Ракицкий много армии помогает. Не слышал от него «нет»
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

Бывший футболист «Динамо» Киев и сборной Украины Александр Алиев, который служит в рядах ВСУ, рассказал о том, что защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий не отказывает в помощи армии.

«Спасибо хочу Ярику Ракицкому сказать. Очень много помогает. Все, что я просил для пацанов (на фронт - прим), то у него слова «нет» я никогда не слышал. Попросил беспилотники – он все сделал. Попросил форму или еще что-то – все сделал».

«С радостью помогает. Я не обманывал, делал отчеты, на что деньги потрачены», – сказал Алиев.

По теме:
«Состояние очень тяжелое». Алиев сообщил, что Милевский в больнице
Кирилл БУДАНОВ: «Без Starlink на фронте была бы катастрофа»
Промоутер Джойса: «Джо стоит подумать о завершении карьеры»
Александр Алиев Ярослав Ракицкий российско-украинская война Шахтер Донецк
Источник YouTube
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
Футбол | 24 сентября 2023, 17:46 33
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов

Ее строительство шло с 2018 года

Чжан ЧЖИЛЕЙ: «Без проблем нокаутирую Усика»
Бокс | 24 сентября 2023, 17:03 24
Чжан ЧЖИЛЕЙ: «Без проблем нокаутирую Усика»
Чжан ЧЖИЛЕЙ: «Без проблем нокаутирую Усика»

Боксер в супертяжелом весе рассказал, сможет ли отправить в нокаут Александра Усика

Президент УЕФА рассказал, как долго продлится бан для российского футбола
Футбол | 18.09.2023, 13:35
Президент УЕФА рассказал, как долго продлится бан для российского футбола
Президент УЕФА рассказал, как долго продлится бан для российского футбола
В Колумбии после матча убили президента футбольного клуба Тигрес
Футбол | 25.09.2023, 10:52
В Колумбии после матча убили президента футбольного клуба Тигрес
В Колумбии после матча убили президента футбольного клуба Тигрес
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 25.09.2023, 00:20
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Молодець потроху виправляється
Ответить
+1
Выталкиватель парашутистов
Для ракитского купить один китайский дрон, что для меня коробку спичек купить,это так, для тех, кто в танке... Интересно, его супруга до их пор песенки для донецких забегаловок пишет? 
Ответить
0
Nick.Grabowski
Так зараз навіть Партія Регіонів та ОПЗЖ допомагають. Колишні фанати "тайожного союзу" та дружби з росією (путіном) міцно окупували Ніццу, Відень, Женеву. Раніше вони смачно та весело гуляли на вечірках Віктора Федоровича Януковича, а зараз вони вже "воюють" з Януковичем та Азаровим. Ну як воюють, кажуть, що стали патріотами. 
 Коли в умовного персонажа (гаманця з партії регіонів або опзж) умовні 2-3 млрд (2000-3000 млн доларів), то виділити 0,0001 млрд на допомогу пенсіонерам, переселенцям або солодку воду для армії - це героїзм, правда? 
Потім піднімуть тарифи для населення або комісію на якісь платежі і все повернеться. Тримати населення в жебрацтві (середня пенсія - 100 доларів, середня зарплата в регіонах 150-200 доларів), відсталості (деградуюча освіта) та невігластві (інформаційному опіумі) - це запорука та гарантія стабільного життя елітної ....ти. 
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
AK.228
👍🇺🇦
Ответить
0
Владимир Пидвирный
За це велике дякую. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Чжан Чжилей – Джо Джойс. Китаец шокировал Лондон. Видео боя, нокаута
ВИДЕО. Чжан Чжилей – Джо Джойс. Китаец шокировал Лондон. Видео боя, нокаута
24.09.2023, 01:28 3
Бокс
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
23.09.2023, 17:03 26
Футбол
Украина выиграла у Мексики в заключительном матче отбора на Олимпиаду-2024
Украина выиграла у Мексики в заключительном матче отбора на Олимпиаду-2024
24.09.2023, 07:10 8
Волейбол
ВИДЕО. Ракицкий получил прямую красную карточку в матче УПЛ
ВИДЕО. Ракицкий получил прямую красную карточку в матче УПЛ
23.09.2023, 19:31 10
Футбол
Нет Месси и Неймара – нет проблем. ПСЖ стал сильнее с Луисом Энрике
Нет Месси и Неймара – нет проблем. ПСЖ стал сильнее с Луисом Энрике
24.09.2023, 08:27 8
Футбол
Украинская теннисистка выиграла первый титул в профессиональной карьере
Украинская теннисистка выиграла первый титул в профессиональной карьере
23.09.2023, 22:10
Теннис
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
23.09.2023, 15:37 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем