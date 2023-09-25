Александр АЛИЕВ: «Ракицкий много армии помогает. Не слышал от него «нет»
Игрок не забывает о ВСУ
Бывший футболист «Динамо» Киев и сборной Украины Александр Алиев, который служит в рядах ВСУ, рассказал о том, что защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий не отказывает в помощи армии.
«Спасибо хочу Ярику Ракицкому сказать. Очень много помогает. Все, что я просил для пацанов (на фронт - прим), то у него слова «нет» я никогда не слышал. Попросил беспилотники – он все сделал. Попросил форму или еще что-то – все сделал».
«С радостью помогает. Я не обманывал, делал отчеты, на что деньги потрачены», – сказал Алиев.
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Потім піднімуть тарифи для населення або комісію на якісь платежі і все повернеться. Тримати населення в жебрацтві (середня пенсія - 100 доларів, середня зарплата в регіонах 150-200 доларів), відсталості (деградуюча освіта) та невігластві (інформаційному опіумі) - це запорука та гарантія стабільного життя елітної ....ти.