Александр АЛИЕВ: «Ракицкий много армии помогает. Не слышал от него «нет»

Бывший футболист «Динамо» Киев и сборной Украины Александр Алиев, который служит в рядах ВСУ, рассказал о том, что защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий не отказывает в помощи армии.

«Спасибо хочу Ярику Ракицкому сказать. Очень много помогает. Все, что я просил для пацанов (на фронт - прим), то у него слова «нет» я никогда не слышал. Попросил беспилотники – он все сделал. Попросил форму или еще что-то – все сделал».

«С радостью помогает. Я не обманывал, делал отчеты, на что деньги потрачены», – сказал Алиев.