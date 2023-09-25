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  4. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Наши судьи «уровень» показывают. И не работают в Европе»
Украина. Премьер лига
25 сентября 2023, 12:11 |
499
8

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Наши судьи «уровень» показывают. И не работают в Европе»

Хавбек недоволен украинским арбитражем

25 сентября 2023, 12:11 |
499
8
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Наши судьи «уровень» показывают. И не работают в Европе»
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Лидер «Шахтера» Тарас Степаненко остался недоволен судейством в матче против «Руха», где удаление заработал защитник Ярослав Ракицкий, а команды сыграли вничью.

«Мы считаем, что красной не было, но судья смотрел VAR... Он принимает решение. О судьях ничего говорить не буду, они сами свой «уровень» показывают».

«И не работают в Европе почти, это и есть их уровень. Развиваться нужно на всех уровнях, не только футболисты, но и судьи, и тренеры», – сказал Степаненко.

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Шахтер Донецк Рух Львов Тарас Степаненко Украинская Премьер-лига
Источник FootballHub
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Комментарии 9
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turist86
Чому Тарас не каже, як він обматюкав бокового арбітра у матчі з Рухом. Хай спробує так зробити у Лізі чемпіонів.
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+4
Евгений Семыкин
Так и ты там вроде как не играешь... 
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+2
Gargantua
секазал все правильно, но надо добавить, что в случае объективного судейства Степаненко получал бы по 5-6 красных за сезон.
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0
vikkro
Сказав правду, але вилучення ракитського було справедливе!
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0
Умник
Касательно судей я полностью согласен со Степой.
Абсолютно отсутствует какие то проф навыки.
Нет ни одного судьи который бы выделялся.
Но касательно удаления, банально протяжка сыграла против кротов.
Любая протяжка даже если в мяч сыграл перед этим, и она попадает в опасное место это красная.
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0
Alexx
Степаненко это рыг извечный подонок 
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0
Alexx
А чего ж раньше молчал когда шахтер тянули в чемпионы ? Так пусть теперь представит как остальных судят только еще хуже.Когда коньков их президент ффу убивал судейство с ахметовым ? Или уже не помнит ?
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0
Remark
Степа, ну йопттудей! Чи я би корова мичала!?
Я худію з таких інтерв'ю. Ти якщо кажеш "А", то кажи і "Б". А то таке враження, що ти сліпий на одне око - тут бачу, а тут не бачу. І це я навіть не про увесь чемпіонат, а тільки про цей один матч!
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0
Xvalenok03
Правильно степа говорит. А то, что он сам в таких ситуациях был лишний раз подтверждает его правоту.
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-1
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