Тарас СТЕПАНЕНКО: «Наши судьи «уровень» показывают. И не работают в Европе»

Лидер «Шахтера» Тарас Степаненко остался недоволен судейством в матче против «Руха», где удаление заработал защитник Ярослав Ракицкий, а команды сыграли вничью.

«Мы считаем, что красной не было, но судья смотрел VAR... Он принимает решение. О судьях ничего говорить не буду, они сами свой «уровень» показывают».

«И не работают в Европе почти, это и есть их уровень. Развиваться нужно на всех уровнях, не только футболисты, но и судьи, и тренеры», – сказал Степаненко.