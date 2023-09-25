Украина. Премьер лига25 сентября 2023, 12:11 |
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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Наши судьи «уровень» показывают. И не работают в Европе»
Хавбек недоволен украинским арбитражем
25 сентября 2023, 12:11 |
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Лидер «Шахтера» Тарас Степаненко остался недоволен судейством в матче против «Руха», где удаление заработал защитник Ярослав Ракицкий, а команды сыграли вничью.
«Мы считаем, что красной не было, но судья смотрел VAR... Он принимает решение. О судьях ничего говорить не буду, они сами свой «уровень» показывают».
«И не работают в Европе почти, это и есть их уровень. Развиваться нужно на всех уровнях, не только футболисты, но и судьи, и тренеры», – сказал Степаненко.
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Абсолютно отсутствует какие то проф навыки.
Нет ни одного судьи который бы выделялся.
Но касательно удаления, банально протяжка сыграла против кротов.
Любая протяжка даже если в мяч сыграл перед этим, и она попадает в опасное место это красная.
Я худію з таких інтерв'ю. Ти якщо кажеш "А", то кажи і "Б". А то таке враження, що ти сліпий на одне око - тут бачу, а тут не бачу. І це я навіть не про увесь чемпіонат, а тільки про цей один матч!