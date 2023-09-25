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Саудовская Аравия
25 сентября 2023, 12:07 |
626
0

Изгой Аль-Иттихада может перейти в Тоттенхэм

Ангелос Постекоглу может вернуть Жоту в Европу

25 сентября 2023, 12:07 |
626
0
Изгой Аль-Иттихада может перейти в Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский нападающий «Аль-Иттихада» Жота может перейти в лондонский «Тоттенхэм», сообщает британское издание Mirror.

Напомним, Жота не внесен в заявку «Аль-Иттихада» на чемпионат Саудовской Аравии, то есть португалец сможет играть только в азиатской Лиге чемпионов и Клубном чемпионате мира. Этот сценарий не устраивает 24-летнего игрока, и он уже пытался разорвать свой контракт с клубом, несмотря на то, что присоединился к команде только летом 2023 года. Однако главный тренер «Аль-Иттихада» Нуну Санту хочет сохранить португальца.

Ангелос Постекоглу заинтересован в трансфере Жоты в «Тоттенхэм», ведь работал с ним в «Селтике». К тому же, после травмы Ивана Перишича у «шпор» наблюдается дефицит игроков на левый фланг атаки.

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Источник The Mirror
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