Изгой Аль-Иттихада может перейти в Тоттенхэм

Португальский нападающий «Аль-Иттихада» Жота может перейти в лондонский «Тоттенхэм», сообщает британское издание Mirror.

Напомним, Жота не внесен в заявку «Аль-Иттихада» на чемпионат Саудовской Аравии, то есть португалец сможет играть только в азиатской Лиге чемпионов и Клубном чемпионате мира. Этот сценарий не устраивает 24-летнего игрока, и он уже пытался разорвать свой контракт с клубом, несмотря на то, что присоединился к команде только летом 2023 года. Однако главный тренер «Аль-Иттихада» Нуну Санту хочет сохранить португальца.

Ангелос Постекоглу заинтересован в трансфере Жоты в «Тоттенхэм», ведь работал с ним в «Селтике». К тому же, после травмы Ивана Перишича у «шпор» наблюдается дефицит игроков на левый фланг атаки.