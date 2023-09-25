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Испания
25 сентября 2023, 11:30 | Обновлено 25 сентября 2023, 11:43
1636
2

Стало известно, кто может заменить Андре Онану в Ман Юнайтед

Клуб из Манчестера рассматривает возможность приглашения вратаря «Атлетико» Яна Облака

25 сентября 2023, 11:30 | Обновлено 25 сентября 2023, 11:43
1636
2
Стало известно, кто может заменить Андре Онану в Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Облак

Словенский вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает испанское издание Fichajes.

Новый вратарь «МЮ» Андре Онана продолжает разочаровывать своей игрой, поэтому клуб уже ищет игроков, которые потенциально смогут его заменить. 30-летний Ян Облак является главной целью, но «Атлетико» не отпустит его менее чем за 50 миллионов евро.

В этом сезоне на счету игрока сборной Словении 6 матчей за «матрасников», в которых он пропустил 6 голов, но дважды сумел сохранить ворота на замке.

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Ян Облак Манчестер Юнайтед Атлетико Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Fichajes.net
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Swed
Это была большая ошибка.   Пусть бы себе онанировал на старом месте.   Де Хеа гораздо надёжней.   Но был.
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+3
Alex Komnin
Відверта дурість. Брати африканського воротаря. Тим більш Онану, котрого навіть за камерунський націонал не взяли, бо "без царя у голові". Давно вже треба було брати Облака чи дати шанс комусь з академії.
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0
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