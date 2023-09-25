Стало известно, кто может заменить Андре Онану в Ман Юнайтед

Словенский вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает испанское издание Fichajes.

Новый вратарь «МЮ» Андре Онана продолжает разочаровывать своей игрой, поэтому клуб уже ищет игроков, которые потенциально смогут его заменить. 30-летний Ян Облак является главной целью, но «Атлетико» не отпустит его менее чем за 50 миллионов евро.

В этом сезоне на счету игрока сборной Словении 6 матчей за «матрасников», в которых он пропустил 6 голов, но дважды сумел сохранить ворота на замке.