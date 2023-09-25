Бывший тренер Олимпика может возглавить Кремень

После поражения в 9 туре Первой лиги от ФСК «Мариуполь» 0:3, главный тренер «Кременя» Роман Локтионов подал в отставку, которую приняло клубное руководство.

Как стало известно Sport.ua, Локтионов останется работать в структуре ФК, ему предложили возглавить выступающий во Второй лиге «Кремень-2».

По информации нашего источника, единственным претендентом на вакантную должность руководителя «Кременя» является Игорь Климовский, ранее возглавлявший донецкий «Олимпик» и тернопольскую «Ниву».

Пока что в активе «Кремня» семь очков и он на 8-м месте в группе «Б».