Челси и Эвертон – худшие команды АПЛ в календарном году

«Челси» и «Эвертон» являются худшими командами АПЛ в текущем календарном году.

Эти две команды в 2023-м набрали наименьшее количество очков в матчах Премьер-лиги в кампаниях 2022/23 и 2023/24 годов:

«Челси» (29 матчей) – 25 очков

«Эвертон» (27 матчей) – 25 очков

«Борнмут» (27 матчей) – 26 очков

Также отметим, что «Челси» выиграл меньше всех матчей (5).

В составе лондонского клуба выступает украинец Михаил Мудрик, цвета «Эвертона» защищает Виталий Миколенко.