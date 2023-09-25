Англия25 сентября 2023, 08:51 |
319
0
Челси и Эвертон – худшие команды АПЛ в календарном году
Клубы Михаила Мудрика и Виталия Миколенко набрали меньше всего очков
25 сентября 2023, 08:51 |
319
0
«Челси» и «Эвертон» являются худшими командами АПЛ в текущем календарном году.
Эти две команды в 2023-м набрали наименьшее количество очков в матчах Премьер-лиги в кампаниях 2022/23 и 2023/24 годов:
- «Челси» (29 матчей) – 25 очков
- «Эвертон» (27 матчей) – 25 очков
- «Борнмут» (27 матчей) – 26 очков
Также отметим, что «Челси» выиграл меньше всех матчей (5).
В составе лондонского клуба выступает украинец Михаил Мудрик, цвета «Эвертона» защищает Виталий Миколенко.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 24 сентября 2023, 11:16 16
Джо следовало обходить китайца стороной
Футбол | 25 сентября 2023, 01:00 0
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Ла Лиги
Футбол | 24.09.2023, 16:56
Бокс | 24.09.2023, 17:03
Футбол | 25.09.2023, 05:21
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.09.2023, 19:31 10
23.09.2023, 15:37 5
24.09.2023, 17:46 34
23.09.2023, 17:03 26
23.09.2023, 23:56 1
Футбол
24.09.2023, 08:27 8