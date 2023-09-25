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Англия
25 сентября 2023, 08:51 |
319
0

Челси и Эвертон – худшие команды АПЛ в календарном году

Клубы Михаила Мудрика и Виталия Миколенко набрали меньше всего очков

25 сентября 2023, 08:51 |
319
0
Челси и Эвертон – худшие команды АПЛ в календарном году
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

«Челси» и «Эвертон» являются худшими командами АПЛ в текущем календарном году.

Эти две команды в 2023-м набрали наименьшее количество очков в матчах Премьер-лиги в кампаниях 2022/23 и 2023/24 годов:

  • «Челси» (29 матчей) – 25 очков
  • «Эвертон» (27 матчей) – 25 очков
  • «Борнмут» (27 матчей) – 26 очков

Также отметим, что «Челси» выиграл меньше всех матчей (5).

В составе лондонского клуба выступает украинец Михаил Мудрик, цвета «Эвертона» защищает Виталий Миколенко.

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Михаил Мудрик Виталий Миколенко Челси Эвертон Борнмут Английская Премьер-лига
Источник Twitter
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