Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Катерина Байндл – Юань Юэ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
25 сентября 2023, 08:22 |
250
0

Катерина Байндл – Юань Юэ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Нинбо

25 сентября 2023, 08:22 |
250
0
Катерина Байндл – Юань Юэ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

25 сентября украинская теннисистка Катерина Байндл (№88 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Нинбо (Китай).

В первом раунде украинка сыграет против китаянки Юань Юэ (№147 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала поединка – 11:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Лучии Бронцетти из Италии или Жиль Тайхманн из Швейцарии.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Рейтинг WTA. Свитолина и Калинина сохранили позиции
Володько проиграла финал квалификации на турнире в Китае
Катерина Володько – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Катерина Байндл (Козлова) Юань Юэ смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Интер Майами и Орландо Сити сыграли вничью. Видео голов и обзор
Футбол | 25 сентября 2023, 05:47 0
ВИДЕО. Интер Майами и Орландо Сити сыграли вничью. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Интер Майами и Орландо Сити сыграли вничью. Видео голов и обзор

Команды обменялись голами в середине второго тайма

Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
Футбол | 24 сентября 2023, 17:46 34
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов

Ее строительство шло с 2018 года

Вынесли на руках и в слезах. Додо получил тяжелую травму в Италии
Футбол | 24.09.2023, 18:11
Вынесли на руках и в слезах. Додо получил тяжелую травму в Италии
Вынесли на руках и в слезах. Додо получил тяжелую травму в Италии
Две украинки сыграют в основной сетке турнира WTA 500 в Японии
Теннис | 23.09.2023, 13:56
Две украинки сыграют в основной сетке турнира WTA 500 в Японии
Две украинки сыграют в основной сетке турнира WTA 500 в Японии
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 25.09.2023, 00:20
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. VAR спорно отменил гол Руха в ворота Шахтера
ВИДЕО. VAR спорно отменил гол Руха в ворота Шахтера
23.09.2023, 20:12 14
Футбол
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
23.09.2023, 17:03 26
Футбол
Выше, чем у Эшли Янга. Названа оценка Миколенко за матч Брентфорд – Эвертон
Выше, чем у Эшли Янга. Названа оценка Миколенко за матч Брентфорд – Эвертон
23.09.2023, 22:20
Футбол
Игра в большинстве и гол-шедевр. Рух все же не проиграл Шахтеру
Игра в большинстве и гол-шедевр. Рух все же не проиграл Шахтеру
23.09.2023, 20:59 132
Футбол
Большой апсет в Лондоне. Чжан Чжилей нокаутировал Джо Джойса в 3-м раунде
Большой апсет в Лондоне. Чжан Чжилей нокаутировал Джо Джойса в 3-м раунде
24.09.2023, 01:08 29
Бокс
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
23.09.2023, 15:37 5
Футбол
Джонни Нельсон назвал супертяжа, которого избегает команда Усика
Джонни Нельсон назвал супертяжа, которого избегает команда Усика
23.09.2023, 23:56 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем