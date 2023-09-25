Катерина Байндл – Юань Юэ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 сентября украинская теннисистка Катерина Байндл (№88 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Нинбо (Китай).

В первом раунде украинка сыграет против китаянки Юань Юэ (№147 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала поединка – 11:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Лучии Бронцетти из Италии или Жиль Тайхманн из Швейцарии.

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