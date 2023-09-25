Кривбасс вышел в четвертьфинал женского Кубка Украины 2023/24

Криворожский «Кривбасс» стал последним четвертьфиналистом женского Кубка Украины 2023/24 после того, как в 1/8 финала разгромил закарпатский «Минай».

Уже к перерыву «Кривбасс» вел 3:0, а во втором тайме забил еще столько же. Нападающая криворожанок Полина Янчук сделала хет-трик, забив гол в первом тайме и два – после перерыва.

В четвертьфинале Кубка Украины «Кривбасс» сыграет против харьковского «Жилстроя-1». Время и место проведения встречи будут определены позже.

Женский Кубок Украины, 1/8 финала

24 сентября

Минай – Кривбасс (Кривой Рог) – 0:6 (0:3)

Голы: Тян, 16, Янчук, 21, Белякова, 45, Янчук, 48, Басанская, 55, Янчук, 64.