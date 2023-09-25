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  4. На глазах у Федерера. Сборная Европы разгромно уступила остальному миру
ATP
25 сентября 2023, 04:13 |
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На глазах у Федерера. Сборная Европы разгромно уступила остальному миру

В третий день Кубка Лейвера был сыгран только один матч

25 сентября 2023, 04:13 |
120
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На глазах у Федерера. Сборная Европы разгромно уступила остальному миру
Getty Images/Global Images Ukraine. Род Лейвер и сборная остального мира

Сборная остального мира стала обладателем Кубка Лейвера 2023, обыграв команду Европы со счетом 13:2.

В заключительный, третий день турнира для того, чтобы оформить титул, сборной остального мира хватило одного матча. В парном разряде Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо в двух сетах на тай-брейках обыграли Хуберта Хуркача и Андрея Рублева, и принесли своей команде победное, 13-е очко.

Кубок Лейвера 2023, Ванкувер, Канада, День 3

Бен Шелтон/Фрэнсис Тиафо – Хуберт Хуркач/Андрей Рублев – 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Таким образом, сборная остального мира стала обладателем Кубка Лейвера во второй раз подряд. Год назад они обыграли команду Еыропы со счетом 13:8.

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Кубок Лейвера Бен Шелтон Фрэнсис Тиафо Хуберт Хуркач Андрей Рублев
Источник Sport.ua
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