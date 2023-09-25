На глазах у Федерера. Сборная Европы разгромно уступила остальному миру

Сборная остального мира стала обладателем Кубка Лейвера 2023, обыграв команду Европы со счетом 13:2.

В заключительный, третий день турнира для того, чтобы оформить титул, сборной остального мира хватило одного матча. В парном разряде Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо в двух сетах на тай-брейках обыграли Хуберта Хуркача и Андрея Рублева, и принесли своей команде победное, 13-е очко.

Кубок Лейвера 2023, Ванкувер, Канада, День 3

Бен Шелтон/Фрэнсис Тиафо – Хуберт Хуркач/Андрей Рублев – 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Таким образом, сборная остального мира стала обладателем Кубка Лейвера во второй раз подряд. Год назад они обыграли команду Еыропы со счетом 13:8.