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  4. Евгений ХАЧЕРИДИ: «Контракт со Штурмом я не подписывал»
Украина. Вторая лига
24 сентября 2023, 22:55 | Обновлено 25 сентября 2023, 00:15
890
1

Евгений ХАЧЕРИДИ: «Контракт со Штурмом я не подписывал»

Защитник опроверг слухи о подписании контракта с командой

24 сентября 2023, 22:55 | Обновлено 25 сентября 2023, 00:15
890
1
Евгений ХАЧЕРИДИ: «Контракт со Штурмом я не подписывал»
ФК Динамо Брест. Евгений Хачериди

36-летний украинский защитник Евгений Хачериди опроверг слухи о подписании соглашения с любительским украинским клубом «Штурм».

«Соглашение со Штурмом я не подписывал. Я просто провожу тренировки в составе этой команды. Я не привязан к этому коллективу. Никаких обязательств перед ними нет. Я просто поддерживаю физическую форму вместе с ними исключительно для себя», – сообщил Хачериди.

Последним клубом, за который играл Хачериди, было брестское «Динамо», которое украинец покинул в 2021 году. Ранее сообщалось, что защитник приступил к обучению на тренерских курсах.

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Источник Спорт-Экспресс Украина
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Иван Качура
Балін, 34 роки, а до сих пір без клубу 🤷
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