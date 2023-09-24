Евгений ХАЧЕРИДИ: «Контракт со Штурмом я не подписывал»
Защитник опроверг слухи о подписании контракта с командой
36-летний украинский защитник Евгений Хачериди опроверг слухи о подписании соглашения с любительским украинским клубом «Штурм».
«Соглашение со Штурмом я не подписывал. Я просто провожу тренировки в составе этой команды. Я не привязан к этому коллективу. Никаких обязательств перед ними нет. Я просто поддерживаю физическую форму вместе с ними исключительно для себя», – сообщил Хачериди.
Последним клубом, за который играл Хачериди, было брестское «Динамо», которое украинец покинул в 2021 году. Ранее сообщалось, что защитник приступил к обучению на тренерских курсах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский страж ворот спас свою команду
Ее строительство шло с 2018 года