Евгений ХАЧЕРИДИ: «Контракт со Штурмом я не подписывал»

36-летний украинский защитник Евгений Хачериди опроверг слухи о подписании соглашения с любительским украинским клубом «Штурм».

«Соглашение со Штурмом я не подписывал. Я просто провожу тренировки в составе этой команды. Я не привязан к этому коллективу. Никаких обязательств перед ними нет. Я просто поддерживаю физическую форму вместе с ними исключительно для себя», – сообщил Хачериди.

Последним клубом, за который играл Хачериди, было брестское «Динамо», которое украинец покинул в 2021 году. Ранее сообщалось, что защитник приступил к обучению на тренерских курсах.