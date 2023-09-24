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Испания
24 сентября 2023, 21:50 | Обновлено 24 сентября 2023, 22:17
415
0

Лунин заявлен в резервном составе Реала на мадридское дерби с Атлетико

Встреча чемпионата Испании начнется 24 сентября в 22:00 по Киеву

24 сентября 2023, 21:50 | Обновлено 24 сентября 2023, 22:17
415
0
Лунин заявлен в резервном составе Реала на мадридское дерби с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резервном составе «Реала» на матч чемпионата Испании.

В поединке 6-го тура Ла Лиги Реал Мадрид играет на выезде против Атлетико Мадрид.

Встреча начнется 22 сентября в 22:00 по киевскому времени.

Реал находится на 3-й позиции турнирной таблицы, имея в активе 15 очков после 5 матчей.

Стартовые составы команд на матч Атлетико Мадрид – Реал Мадрид

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Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Атлетико - Реал Андрей Лунин стартовые составы
Источник Sport.ua
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