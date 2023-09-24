Лунин заявлен в резервном составе Реала на мадридское дерби с Атлетико

Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резервном составе «Реала» на матч чемпионата Испании.

В поединке 6-го тура Ла Лиги Реал Мадрид играет на выезде против Атлетико Мадрид.

Встреча начнется 22 сентября в 22:00 по киевскому времени.

Реал находится на 3-й позиции турнирной таблицы, имея в активе 15 очков после 5 матчей.

Стартовые составы команд на матч Атлетико Мадрид – Реал Мадрид