Лунин заявлен в резервном составе Реала на мадридское дерби с Атлетико
Встреча чемпионата Испании начнется 24 сентября в 22:00 по Киеву
Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резервном составе «Реала» на матч чемпионата Испании.
В поединке 6-го тура Ла Лиги Реал Мадрид играет на выезде против Атлетико Мадрид.
Встреча начнется 22 сентября в 22:00 по киевскому времени.
Реал находится на 3-й позиции турнирной таблицы, имея в активе 15 очков после 5 матчей.
Стартовые составы команд на матч Атлетико Мадрид – Реал Мадрид
🛡️ 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🛡️ pic.twitter.com/YpXhMMSh6Y— Atlético de Madrid (@atletienglish) September 24, 2023
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial 🆚 @Atleti!#AtletiRealMadrid | @UnicajaBanco pic.twitter.com/PRwEhOLU81— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 24, 2023
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