Кубок Лейвера. День 3. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 сентября в 23:30 матчи 3-го дня Кубка Лейвера
24 сентября в 23:30 по киевскому времени начнутся матчи третьего игрового дня Кубка Лейвера 2023, который проходит в Ванкувере.
После второго дня сборная Мира ведет в противостоянии со сборной Европы со счетом 10:2. В третий игровой день каждая победа будет оценена в 3 очка, сборной Мира будет достаточно одной победы для выигрыша титула, европейцам нужно выигрывать все оставшиеся встречи.
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Кубок Лейвера 2023
3-й день. 24 сентября
- Хуберт Хуркач / Андрей Рублев (Европа) – Бен Шелтон / Фрэнсис Тиафо (Мир)
- Каспер Рууд (Европа) – Тэйлор Фритц (Мир)
- Андрей Рублев (Европа) – Фрэнсис Тиафо (Мир)
- Хуберт Хуркач (Европа) – Феликс Оже-Альяссим (Мир)
Кубок Лейвера. День 3. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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