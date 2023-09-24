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24 сентября 2023, 20:15 |
170
0

Кубок Лейвера. День 3. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 сентября в 23:30 матчи 3-го дня Кубка Лейвера

24 сентября 2023, 20:15 |
170
0
Кубок Лейвера. День 3. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

24 сентября в 23:30 по киевскому времени начнутся матчи третьего игрового дня Кубка Лейвера 2023, который проходит в Ванкувере.

После второго дня сборная Мира ведет в противостоянии со сборной Европы со счетом 10:2. В третий игровой день каждая победа будет оценена в 3 очка, сборной Мира будет достаточно одной победы для выигрыша титула, европейцам нужно выигрывать все оставшиеся встречи.

  • Все лучшие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок Лейвера 2023

3-й день. 24 сентября

  • Хуберт Хуркач / Андрей Рублев (Европа) – Бен Шелтон / Фрэнсис Тиафо (Мир)
  • Каспер Рууд (Европа) – Тэйлор Фритц (Мир)
  • Андрей Рублев (Европа) – Фрэнсис Тиафо (Мир)
  • Хуберт Хуркач (Европа) – Феликс Оже-Альяссим (Мир)

Кубок Лейвера. День 3. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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