24 сентября в 23:30 по киевскому времени начнутся матчи третьего игрового дня Кубка Лейвера 2023, который проходит в Ванкувере.

После второго дня сборная Мира ведет в противостоянии со сборной Европы со счетом 10:2. В третий игровой день каждая победа будет оценена в 3 очка, сборной Мира будет достаточно одной победы для выигрыша титула, европейцам нужно выигрывать все оставшиеся встречи.

Все лучшие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок Лейвера 2023

3-й день. 24 сентября

Хуберт Хуркач / Андрей Рублев (Европа) – Бен Шелтон / Фрэнсис Тиафо (Мир)

Каспер Рууд (Европа) – Тэйлор Фритц (Мир)

Андрей Рублев (Европа) – Фрэнсис Тиафо (Мир)

Хуберт Хуркач (Европа) – Феликс Оже-Альяссим (Мир)

Кубок Лейвера. День 3. Смотреть онлайн. LIVE трансляция