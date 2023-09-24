Мудрик получил среднюю оценку за матч Челси против Астон Виллы

24 сентября состоялся матч 6-го тура Английской Премьер-лиги.

Лондонский «Челси» на домашней арене уступил «Астон Вилле» со счетом 0:1.

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в стартовом составе «синих» и был заменен на 61-й минуте. Украинец получил среднюю оценку – 6.7

Автором единственного гола в матче стал английский форвард Олли Уоткинс на 73-й минуте. Он получил оценку 7.5, лучшую у гостей.

А наиболее высокую оценку в матче получил голкипер «Челси» Роберт Санчес (7.9).

АПЛ. 6-й тур, 24 сентября

Челси – Астон Вилла – 0:1

Гол: Уоткинс, 73.

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