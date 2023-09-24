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Англия
24 сентября 2023, 20:03 | Обновлено 24 сентября 2023, 20:32
1953
13

Мудрик получил среднюю оценку за матч Челси против Астон Виллы

Автором единственного гола стал английский форвард Олли Уоткинс

24 сентября 2023, 20:03 | Обновлено 24 сентября 2023, 20:32
1953
13
Мудрик получил среднюю оценку за матч Челси против Астон Виллы
Getty Images/Global Images Ukraine

24 сентября состоялся матч 6-го тура Английской Премьер-лиги.

Лондонский «Челси» на домашней арене уступил «Астон Вилле» со счетом 0:1.

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в стартовом составе «синих» и был заменен на 61-й минуте. Украинец получил среднюю оценку – 6.7

Автором единственного гола в матче стал английский форвард Олли Уоткинс на 73-й минуте. Он получил оценку 7.5, лучшую у гостей.

А наиболее высокую оценку в матче получил голкипер «Челси» Роберт Санчес (7.9).

АПЛ. 6-й тур, 24 сентября

Челси – Астон Вилла – 0:1

Гол: Уоткинс, 73.

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Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Олли Уоткинс Челси - Астон Вилла WhoScored Роберт Санчес
Источник Sport.ua
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Комментарии 13
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stop2018
Ну, що за мудак автор!!!! замість написати, що одну з кращих оцінок, як і є, таке написати!!!! ПО\о хейтити???? ЧМО!!!
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+1
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Максим Котов
А мог бы сейчас Арсу помогать дожимать петухов
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0
Перець
2 гри Мудрик роздає паси тільки забивай ,ну що робити якщо партнери дерев'яні
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0
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Злий Глобинець
Челсі повне дно і аутсайдер. Мудрику там ловити нічого. Причина невдач точно не в ньому. Висновок напрошується лише один - Михайло в цій команді не прогресуватиме, і йому якнайскоріше треба йти в оренду в інший, більш достойний клуб. Бажано в інший чемпіонат. Іспанія, Нідерланди, Португалія, Франція, Німеччина...
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0
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Евгений Кожушко
Середня оцінка це четверта серед усіх польових гравців, окрім голкіпера? 🤦‍♂️
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-2
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