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Украина. Премьер лига
24 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 25 сентября 2023, 00:14
78
0

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует по очкам, а Динамо – по потерянным

После 7 туров горняки имеют 18 очков из 24 возможных

24 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 25 сентября 2023, 00:14
78
0
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует по очкам, а Динамо – по потерянным
ФК Шахтер

24 сентября завершился 8-й тур Украинской Премьер-лиги.

«Шахтер», хотя не сумел обыграть «Рух» (1:1), однако сохранил лидерство. Горняки после 8 матчей имеют 18 очков из 24 возможных.

Второе место удерживает «Кривбасс» (17 баллов), далее идут «Черноморец» и «Полесье» (по 15 пунктов).

«Динамо» после победы над «ЛНЗ» (4:2) вышло на 5-е место, имея 12 очков из 15 возможных. Киевляне являются скрытыми лидерами, если считать потерянные очки.

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины после 8-го тура находится «Верес», «Заря» (по 5 баллов) и «Минай» (3 пункта).

🏆 УПЛ. 8-й тур, 22–24 сентября

  • 22.09. 17:00. Оболонь – Верес – 0:0
  • 22.09. 19:00. Александрия – Черноморец – 1:5
  • 23.09. 13:00. ЛНЗ Черкассы – Динамо Киев – 2:4
  • 23.09. 15:00. Полесье – Минай – 2:1
  • 23.09. 17:00. Ворскла – Кривбасс – 1:4
  • 23.09. 19:00. Рух – Шахтер – 1:1
  • 24.09. 15:00. Заря – Днепр-1 – 0:1
  • 24.09. 17:00. Металлист 1925 – Колос – 0:0

Турнирная таблица УПЛ

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Источник Sport.ua
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