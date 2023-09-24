Президент ПСЖ: «Килиан Мбаппе заслуживает получить Золотой мяч»

Президент французского «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи поделился мнением по поводу уровня игры Килиана Мбаппе:

«В нашем составе играет лучший футболист мира. Я думаю, что Килиан Мбаппе заслуживает получить Золотой мяч в этом году».

В этом сезоне 24-летний француз провел 5 матчей за парижский клуб, отличившись 8 голами. Он пропустил предсезонную подготовку и старт кампании из-за слухов о переходе в мадридский «Реал». Впоследствии его вернули в команду, но его контракт с ПСЖ все еще действует только до лета 2024 года.