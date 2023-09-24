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  4. Президент ПСЖ: «Килиан Мбаппе заслуживает получить Золотой мяч»
Франция
24 сентября 2023, 18:13 | Обновлено 24 сентября 2023, 18:14
299
1

Президент ПСЖ: «Килиан Мбаппе заслуживает получить Золотой мяч»

Нассер Аль-Хелаифи считает Килиана Мбаппе лучшим футболистом мира

24 сентября 2023, 18:13 | Обновлено 24 сентября 2023, 18:14
299
1
Президент ПСЖ: «Килиан Мбаппе заслуживает получить Золотой мяч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Президент французского «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи поделился мнением по поводу уровня игры Килиана Мбаппе:

«В нашем составе играет лучший футболист мира. Я думаю, что Килиан Мбаппе заслуживает получить Золотой мяч в этом году».

В этом сезоне 24-летний француз провел 5 матчей за парижский клуб, отличившись 8 голами. Он пропустил предсезонную подготовку и старт кампании из-за слухов о переходе в мадридский «Реал». Впоследствии его вернули в команду, но его контракт с ПСЖ все еще действует только до лета 2024 года.

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Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе ПСЖ Золотой мяч Лига 1
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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Выталкиватель парашутистов
В этом году этот афрофранцуз как никогда далек от ЗМ, увы...
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