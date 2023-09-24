Назарий Русин впервые попал в заявку Сандерленда
Украинец сегодня может дебютировать за «черных котов»
Сегодня, 24 сентября, в 8-м туре английского Чемпионшипа «Сандерленд» сыграет против валлийского «Кардиффа». Начало матча запланировано на 17:00 по киевскому времени.
24-летний украинский новичок «черных котов» Назарий Русин впервые попал в заявку команды на матч и начнет его на скамье для запасных.
«Сандерленд» после семи сыгранных матчей имеет в своем активе 13 очков и идет на 5 месте в турнирной таблице второго по силе дивизиона Англии.
Напомним, 14 сентября английский клуб провел официальную презентацию украинского форварда Назария Русина.
Ready to go! ❤️#SAFC | #SUNCAR pic.twitter.com/jUcysp0srd— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 24, 2023
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