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  4. Назарий Русин впервые попал в заявку Сандерленда
Англия
24 сентября 2023, 17:10 |
678
0

Назарий Русин впервые попал в заявку Сандерленда

Украинец сегодня может дебютировать за «черных котов»

24 сентября 2023, 17:10 |
678
0
Назарий Русин впервые попал в заявку Сандерленда
ФК Сандерленд. Назарий Русин

Сегодня, 24 сентября, в 8-м туре английского Чемпионшипа «Сандерленд» сыграет против валлийского «Кардиффа». Начало матча запланировано на 17:00 по киевскому времени.

24-летний украинский новичок «черных котов» Назарий Русин впервые попал в заявку команды на матч и начнет его на скамье для запасных.

«Сандерленд» после семи сыгранных матчей имеет в своем активе 13 очков и идет на 5 месте в турнирной таблице второго по силе дивизиона Англии.

Напомним, 14 сентября английский клуб провел официальную презентацию украинского форварда Назария Русина.

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Сандерленд чемпионат Англии по футболу дебют Чемпионшип Кардифф Сити Назарий Русин
Источник Twitter
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