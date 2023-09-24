Назарий Русин впервые попал в заявку Сандерленда

Сегодня, 24 сентября, в 8-м туре английского Чемпионшипа «Сандерленд» сыграет против валлийского «Кардиффа». Начало матча запланировано на 17:00 по киевскому времени.

24-летний украинский новичок «черных котов» Назарий Русин впервые попал в заявку команды на матч и начнет его на скамье для запасных.

«Сандерленд» после семи сыгранных матчей имеет в своем активе 13 очков и идет на 5 месте в турнирной таблице второго по силе дивизиона Англии.

Напомним, 14 сентября английский клуб провел официальную презентацию украинского форварда Назария Русина.