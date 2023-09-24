Эмиль МУСТАФАЕВ: «Тренеры сказали мне больше брать игру на себя»

Полузащитник «Полесья» Эмиль Мустафаев прокомментировал победу над «Минаем» (2:1) в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Впечатления от результата матча – замечательные, слава Богу, что мы сегодня победили. Этот матч получился достаточно трудным для нас. В начале матча мы доминировали на поле, первые минут 20-25. Потом команда немного просела, потому что ребята немного устали. Но мы очень рады, что все-таки победили сегодня. Спасибо болельщикам за их поддержку. Очень рады. Перед выходом на поле тренеры сказали мне больше брать игру на себя, просить передачи в полузонах и больше бить по воротам».

Сейчас «Полесье» занимает 4-ю строчку в УПЛ, набрав 15 очков в 8 турах чемпионата.