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Украина. Премьер лига
24 сентября 2023, 16:30 | Обновлено 24 сентября 2023, 16:31
78
0

Эмиль МУСТАФАЕВ: «Тренеры сказали мне больше брать игру на себя»

Полузащитник «Полесья» прокомментировал победу над «Минаем»

24 сентября 2023, 16:30 | Обновлено 24 сентября 2023, 16:31
78
0
Эмиль МУСТАФАЕВ: «Тренеры сказали мне больше брать игру на себя»
ФК Полесье. Эмиль Мустафаев

Полузащитник «Полесья» Эмиль Мустафаев прокомментировал победу над «Минаем» (2:1) в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Впечатления от результата матча – замечательные, слава Богу, что мы сегодня победили. Этот матч получился достаточно трудным для нас. В начале матча мы доминировали на поле, первые минут 20-25. Потом команда немного просела, потому что ребята немного устали. Но мы очень рады, что все-таки победили сегодня. Спасибо болельщикам за их поддержку. Очень рады. Перед выходом на поле тренеры сказали мне больше брать игру на себя, просить передачи в полузонах и больше бить по воротам».

Сейчас «Полесье» занимает 4-ю строчку в УПЛ, набрав 15 очков в 8 турах чемпионата.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Минай Полесье - Минай Эмиль Мустафаев
Источник ФК Полесье
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