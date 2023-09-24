Маркус Рэшфорд попал в аварию после игры Бернли – Ман Юнайтед

Английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд попал в автомобильную аварию после матча 6-го тура АПЛ с «Бернли» (1:0), сообщает британское издание The Sun.

Со звездным форвардом все нормально, чего не скажешь о его машине. Черный Роллс-Ройс стоимостью 700 тысяч фунтов стерлингов находится в плохом состоянии.

Интересно, что первым, кто предложил помощь Маркусу был капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. Его машина ехала как раз за машиной Маркуса, поэтому он стал свидетелем этого ДТП.