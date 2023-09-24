Англия24 сентября 2023, 15:57 |
393
0
Маркус Рэшфорд попал в аварию после игры Бернли – Ман Юнайтед
К счастью, никто не пострадал
24 сентября 2023, 15:57 |
393
0
Английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд попал в автомобильную аварию после матча 6-го тура АПЛ с «Бернли» (1:0), сообщает британское издание The Sun.
Со звездным форвардом все нормально, чего не скажешь о его машине. Черный Роллс-Ройс стоимостью 700 тысяч фунтов стерлингов находится в плохом состоянии.
Интересно, что первым, кто предложил помощь Маркусу был капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. Его машина ехала как раз за машиной Маркуса, поэтому он стал свидетелем этого ДТП.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 сентября 2023, 10:23 20
Главный тренер «Шахтера» – о ничьей с «Рухом»
Футбол | 24 сентября 2023, 12:29 1
Рубен Бараха объяснил, что у украинца есть повреждение
Бокс | 24.09.2023, 01:08
Теннис | 23.09.2023, 22:10
Футбол | 23.09.2023, 17:03
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.09.2023, 20:45 26
23.09.2023, 19:31 9
24.09.2023, 07:10 8
23.09.2023, 15:37 5
23.09.2023, 23:56 1
24.09.2023, 11:16 12
23.09.2023, 07:08 2
23.09.2023, 20:59 132