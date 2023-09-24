ФОТО. СК Днепр-1 провел тренировку перед матчем с Зарей
Матч 8-го тура УПЛ Заря – Днепр-1 пройдет 24 сентября в 15:00
Команды Днепр-1 и Заря уже встретились. Случилось это после тренировки игроков на одном из полей стадиона имени Богдана Маркевича в Винниках.
Когда спортклубовцы направлялись в раздевалку, на свое занятие как раз прибыла Заря. Представители команд, знакомые между собой, поздоровались и поинтересовались делами друг друга. Ведь затем им будет не до сантиментов – на поле стадиона Украина будет идти ожесточенная борьба.
Предматчевая тренировка Днепра-1 традиционно состояла из разминки, квадратов, упражнений на держание мяча и ударов по воротам. После этого команда вернулась в отель на теоретическое занятие и медицинские процедуры.
Матч 8-го тура УПЛ Заря – Днепр-1 состоится 24 сентября в 15:00.
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