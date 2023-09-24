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  4. ФОТО. СК Днепр-1 провел тренировку перед матчем с Зарей
Украина. Премьер лига
24 сентября 2023, 14:43 | Обновлено 24 сентября 2023, 15:10
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0

ФОТО. СК Днепр-1 провел тренировку перед матчем с Зарей

Матч 8-го тура УПЛ Заря – Днепр-1 пройдет 24 сентября в 15:00

24 сентября 2023, 14:43 | Обновлено 24 сентября 2023, 15:10
10
0
ФОТО. СК Днепр-1 провел тренировку перед матчем с Зарей
СК Днепр-1

Команды Днепр-1 и Заря уже встретились. Случилось это после тренировки игроков на одном из полей стадиона имени Богдана Маркевича в Винниках.

Когда спортклубовцы направлялись в раздевалку, на свое занятие как раз прибыла Заря. Представители команд, знакомые между собой, поздоровались и поинтересовались делами друг друга. Ведь затем им будет не до сантиментов – на поле стадиона Украина будет идти ожесточенная борьба.

Предматчевая тренировка Днепра-1 традиционно состояла из разминки, квадратов, упражнений на держание мяча и ударов по воротам. После этого команда вернулась в отель на теоретическое занятие и медицинские процедуры.

Матч 8-го тура УПЛ Заря – Днепр-1 состоится 24 сентября в 15:00.

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Источник СК Днепр-1
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