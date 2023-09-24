24 сентября в 16:30 в итальянском Альгеро проходит матч Евролиги 2023 по пляжному футболу среди женских команд.

В игре за 5-е место турнира встречаются команды Италии и Украины.

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Подопечные Юрия Клименко на групповом этапе турнира проиграли оба матча –командам Нидерландов (2:3) и Португалии (2:3 OT). В пульке за 5–8 места украинки взяли реванш у Нидерландов (2:1).

Мужская сборная Украины по пляжному футболу не выступает в Евролиге 2023, бойкотируя команду беларуси с ее национальными символами.

Пляжный футбол. Евролига 2023. Женщины

За 5–8 места, 23 сентября

17:45. Италия – Швеция – 5:1

– Швеция – 5:1 19:00. Нидерланды – Украина – 1:2

1/2 финала, 23 сентября

13:45. Польша – Испания – 1:5

– 1:5 15:00. Португалия – Чехия – 2:1

Решающие матчи, 24 сентября

За 7–8 места. 10:00. Швеция – Нидерланды – 0:7

– 0:7 За 5–6 места. 16:30. Италия – Украина

За 3–4 места. 12:30. Польша – Чехия – 2:1

– Чехия – 2:1 За 1–2 места. 17:45. Испания – Португалия

Состав женской сборной Украины

Вратарь: Анастасия Терех.

Полевые игроки: Мария Тихонова, Юлия Дехтяр, Юлия Костюк, Мирослава Выпасняк, Елена Кирильчук, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Снежана Воловенко.

Италия – Украина. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE