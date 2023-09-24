Италия – Украина. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 24 сентября в 16:30 матч за 5-е место Евролиги-2023 среди женщин
24 сентября в 16:30 в итальянском Альгеро проходит матч Евролиги 2023 по пляжному футболу среди женских команд.
В игре за 5-е место турнира встречаются команды Италии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Подопечные Юрия Клименко на групповом этапе турнира проиграли оба матча –командам Нидерландов (2:3) и Португалии (2:3 OT). В пульке за 5–8 места украинки взяли реванш у Нидерландов (2:1).
Мужская сборная Украины по пляжному футболу не выступает в Евролиге 2023, бойкотируя команду беларуси с ее национальными символами.
Пляжный футбол. Евролига 2023. Женщины
За 5–8 места, 23 сентября
- 17:45. Италия – Швеция – 5:1
- 19:00. Нидерланды – Украина – 1:2
1/2 финала, 23 сентября
- 13:45. Польша – Испания – 1:5
- 15:00. Португалия – Чехия – 2:1
Решающие матчи, 24 сентября
- За 7–8 места. 10:00. Швеция – Нидерланды – 0:7
- За 5–6 места. 16:30. Италия – Украина
- За 3–4 места. 12:30. Польша – Чехия – 2:1
- За 1–2 места. 17:45. Испания – Португалия
Состав женской сборной Украины
- Вратарь: Анастасия Терех.
- Полевые игроки: Мария Тихонова, Юлия Дехтяр, Юлия Костюк, Мирослава Выпасняк, Елена Кирильчук, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Снежана Воловенко.
Италия – Украина. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
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