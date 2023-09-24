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  4. Усман Дембеле может покинуть ПСЖ всего через пол года после трансфера
Франция
24 сентября 2023, 14:08 |
966
1

Усман Дембеле может покинуть ПСЖ всего через пол года после трансфера

Игроком интересуются «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм»

24 сентября 2023, 14:08 |
966
1
Усман Дембеле может покинуть ПСЖ всего через пол года после трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Французский вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле может покинуть свой клуб всего через пол года после трансфера, сообщает издание Sunday Mirror.

За 26-летним игроком следят 3 лондонских клуба: «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Все они рассматривают только вариант с арендой звездного француза.

Усман Дембеле перешел в «ПСЖ» летом 2023 года. Парижане активировали его клаусулу, выплатив «Барселоне» 50 миллионов евро. Игрок сборной Франции уже провел 5 матчей за новый клуб, но так и не смог отличиться результативным действием.

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Усман Дембеле ПСЖ Арсенал Лондон Тоттенхэм Вест Хэм трансферы АПЛ трансферы трансферы Лиги 1 аренда игрока
Источник Sunday Mirror
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Serhii P.
Вже і в "ПСЖ" встиг всіх дістати
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