Усман Дембеле может покинуть ПСЖ всего через пол года после трансфера

Французский вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле может покинуть свой клуб всего через пол года после трансфера, сообщает издание Sunday Mirror.

За 26-летним игроком следят 3 лондонских клуба: «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Все они рассматривают только вариант с арендой звездного француза.

Усман Дембеле перешел в «ПСЖ» летом 2023 года. Парижане активировали его клаусулу, выплатив «Барселоне» 50 миллионов евро. Игрок сборной Франции уже провел 5 матчей за новый клуб, но так и не смог отличиться результативным действием.