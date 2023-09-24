Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Богдан СЛЮБИК: «Каждый мечтает забить Шахтеру»
Украина. Премьер лига
24 сентября 2023, 13:38 | Обновлено 24 сентября 2023, 13:39
223
0

Богдан СЛЮБИК: «Каждый мечтает забить Шахтеру»

Защитник «Руха» рассказал об эмоциях от гола в ворота «Шахтера»

24 сентября 2023, 13:38 | Обновлено 24 сентября 2023, 13:39
223
0
Богдан СЛЮБИК: «Каждый мечтает забить Шахтеру»
ФК Рух. Богдан Слюбик

Защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик рассказал об эмоциях от гола в ворота «Шахтера», который помог команде завершить матч со счетом 1:1:

«Эмоции невероятные. Думаю, что каждый мечтает забить «Шахтеру», еще и в такой важной игре. Я старался помочь команде, как мог, потому что провалил предыдущую игру против ЛНЗ и хотел извиниться за тот матч. И вот удалось подарить этот забитый гол. «Шахтер» – очень хорошая команда и это была тяжелая игра для нас».

Сейчас «Рух» идет на 6-й строчке в Украинской Премьер-лиге, набрав 12 очков в 7 матчах.

По теме:
Первая лига. Матчи 9-го тура, 24 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Фарма – Дружба, Чайка – Рух-2, ЮКСА – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE
ФОТО. СК Днепр-1 провел тренировку перед матчем с Зарей
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Шахтер Богдан Слюбик
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 24 сентября 2023, 11:35 1
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу

За 6 путевок на Игры-2024 в Париже поведут борьбу 24 лучшие сборные мира

ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
Футбол | 23 сентября 2023, 15:37 5
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании

Сумел забить после пенальти

Большой апсет в Лондоне. Чжан Чжилей нокаутировал Джо Джойса в 3-м раунде
Бокс | 24.09.2023, 01:08
Большой апсет в Лондоне. Чжан Чжилей нокаутировал Джо Джойса в 3-м раунде
Большой апсет в Лондоне. Чжан Чжилей нокаутировал Джо Джойса в 3-м раунде
Украина выиграла у Мексики в заключительном матче отбора на Олимпиаду-2024
Волейбол | 24.09.2023, 07:10
Украина выиграла у Мексики в заключительном матче отбора на Олимпиаду-2024
Украина выиграла у Мексики в заключительном матче отбора на Олимпиаду-2024
ФОТО. Ярмолюк и Миколенко встретились после матча Брентфорд – Эвертон
Футбол | 24.09.2023, 08:59
ФОТО. Ярмолюк и Миколенко встретились после матча Брентфорд – Эвертон
ФОТО. Ярмолюк и Миколенко встретились после матча Брентфорд – Эвертон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эксперт назвал проблему Мудрика и клуб, куда Челси стоит отдать украинца
Эксперт назвал проблему Мудрика и клуб, куда Челси стоит отдать украинца
22.09.2023, 15:20 7
Футбол
Крах защиты. Черноморец поиздевался в гостях над Александрией
Крах защиты. Черноморец поиздевался в гостях над Александрией
22.09.2023, 21:01 46
Футбол
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
22.09.2023, 23:12 5
Футбол
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
23.09.2023, 17:03 25
Футбол
Джонни Нельсон назвал супертяжа, которого избегает команда Усика
Джонни Нельсон назвал супертяжа, которого избегает команда Усика
23.09.2023, 23:56 1
Бокс
Фьюри назвал единственного «соперника», который может его победить
Фьюри назвал единственного «соперника», который может его победить
22.09.2023, 13:59 30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем