Богдан СЛЮБИК: «Каждый мечтает забить Шахтеру»
Защитник «Руха» рассказал об эмоциях от гола в ворота «Шахтера»
Защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик рассказал об эмоциях от гола в ворота «Шахтера», который помог команде завершить матч со счетом 1:1:
«Эмоции невероятные. Думаю, что каждый мечтает забить «Шахтеру», еще и в такой важной игре. Я старался помочь команде, как мог, потому что провалил предыдущую игру против ЛНЗ и хотел извиниться за тот матч. И вот удалось подарить этот забитый гол. «Шахтер» – очень хорошая команда и это была тяжелая игра для нас».
Сейчас «Рух» идет на 6-й строчке в Украинской Премьер-лиге, набрав 12 очков в 7 матчах.
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