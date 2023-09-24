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Испания
24 сентября 2023, 12:29 | Обновлено 24 сентября 2023, 12:58
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1

Главный тренер Валенсии рассказал, почему не играет Яремчук

Рубен Бараха объяснил, что у украинца есть повреждение

24 сентября 2023, 12:29 | Обновлено 24 сентября 2023, 12:58
1445
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Главный тренер Валенсии рассказал, почему не играет Яремчук
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха объяснил, почему украинский новичок команды Роман Яремчук не дебютировал за команду в матче против «Альмерии» (2:2).

«Он приехал с проблемой из сборной. Яремчук пытается тренироваться, но чувствует себя не очень хорошо. Он хочет выздороветь, мы немного поговорили, чтобы снять с него давление, снизить нагрузку на эти три-четыре дня... Он игрок, который нам понадобится», – сказал Бараха.

Отметим, что Роман отыграл за сборную 64 минуты в матче против Англии и 33 минуты во встрече с Италией.

Следующий матч «Валенсии» состоится в рамках чемпионата Испании. Соперником команды Яремчука 27 сентября станет «Реал Сосьедад».

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Роман Яремчук Рубен Бараха Валенсия
Источник Marca
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Serhii P.
Та він і не буде грати. Його зірковий час вже минув.
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