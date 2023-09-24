Главный тренер Валенсии рассказал, почему не играет Яремчук

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха объяснил, почему украинский новичок команды Роман Яремчук не дебютировал за команду в матче против «Альмерии» (2:2).



«Он приехал с проблемой из сборной. Яремчук пытается тренироваться, но чувствует себя не очень хорошо. Он хочет выздороветь, мы немного поговорили, чтобы снять с него давление, снизить нагрузку на эти три-четыре дня... Он игрок, который нам понадобится», – сказал Бараха.

Отметим, что Роман отыграл за сборную 64 минуты в матче против Англии и 33 минуты во встрече с Италией.

Следующий матч «Валенсии» состоится в рамках чемпионата Испании. Соперником команды Яремчука 27 сентября станет «Реал Сосьедад».