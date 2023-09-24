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  4. ЦУРЕНКО: «В освобожденном украинском Крыму должен быть теннисный центр»
WTA
24 сентября 2023, 09:28 |
205
0

ЦУРЕНКО: «В освобожденном украинском Крыму должен быть теннисный центр»

Известная теннисистка – о будущем развитии этого вида спорта в Украине

24 сентября 2023, 09:28 |
205
0
ЦУРЕНКО: «В освобожденном украинском Крыму должен быть теннисный центр»
Инстаграм Леси Цуренко

Четвертая ракетка Украины Леся Цуренко рассказала, какие сейчас есть цели у украинского тенниса.

- Нам бы войну закончить! А потом думать о будущем тенниса. Потому что сегодня это не самый актуальный вопрос.

- Но ведь война когда-то закончится, и что тогда надо в первую очередь делать с теннисом?
- В будущем стоит заняться строительством целостной тренировочной системы в Украине. Она является очень сложной в теннисе. В частности, включает в себя игроков и тренеров по теннису, фитнес-наставников. Еще есть физиотерапевты, которые понимают, как восстанавливать теннисистов. Психотерапевты сегодня также необходимы. Потому что психологическое здоровье теннисиста очень важно.

В Украине должно быть большое количество кортов. И не просто кортов, а тренировочных баз. Моя мечта – чтобы во всех крупных городах были теннисные центры. И в освобожденном украинском Крыму должна быть такая тренировочная база. Чтобы наши теннисисты, которым нужна подготовка зимой, не выезжали для этого за границу. Чтобы можно было подготовиться в горах, у моря, потому что Крым – это вообще идеальное место.

Но сначала надо войну выиграть! А дальше, как и все остальное в нашей стране, начать отстраивать и теннисные объекты.

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Леся Цуренко российско-украинская война Крым
Источник Спорт-Экспресс Украина
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