Катерина Володько – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 сентября украинская теннисистка Катерина Володько (№253 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире серии WTA 250 в Нинбо (Китай).

В финале квалификации украинка сыграет против Анны-Лены Фридзам из Германии (№114 WTA). Время начала встречи – 09:10 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли дважды, украинка не проигрывала.

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