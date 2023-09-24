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WTA
24 сентября 2023, 09:15 | Обновлено 24 сентября 2023, 09:21
13
0

Катерина Володько – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации к турниру WTA 250 в Нинбо

24 сентября 2023, 09:15 | Обновлено 24 сентября 2023, 09:21
13
0
Катерина Володько – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Катерина Володько

24 сентября украинская теннисистка Катерина Володько (№253 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире серии WTA 250 в Нинбо (Китай).

В финале квалификации украинка сыграет против Анны-Лены Фридзам из Германии (№114 WTA). Время начала встречи – 09:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли дважды, украинка не проигрывала.

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Источник Sport.ua
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