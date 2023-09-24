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Чемпионат Испании
Альмерия
23.09.2023 22:00 – FT 2 : 2
Валенсия
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Испания
24 сентября 2023, 01:40 | Обновлено 24 сентября 2023, 01:56
42
0

Альмерия – Валенсия – 2:2. В ожидании Яремчука. Видео голов и обзор

Украинец до сих пор не дебютировал за клуб

24 сентября 2023, 01:40 | Обновлено 24 сентября 2023, 01:56
42
0
Альмерия – Валенсия – 2:2. В ожидании Яремчука. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок 6 тура испанской Примеры. В нем «Валенсия» ездила в гости в «Альмерию». Завоевать три очка не удалось.

Украинец Роман Яремчук до сих пор не дебютировал за новый клуб из-за мышечного повреждения.

Чемпионат Испании 6 тур.

Альмерия – Валенсия – 2:2.

Голы: Аррибас, 59, 69 – Лопес, 14, Герра, 63,

Валенсия: Мамардашвили – Корреа, Москера, Диакаби, Гая – Пепелу, Герра (Гильямон, 65) – Перес (Амалла, 65), Алмейда (Госальбес, 87), Лопес (Гонсалес, 90+7) – Дуре (Домингес, 90).

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Аррибас (Альмерия).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Герра (Валенсия).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Аррибас (Альмерия).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Лопес (Валенсия).
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Источник Sport.ua
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