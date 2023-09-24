Испания24 сентября 2023, 01:40 | Обновлено 24 сентября 2023, 01:56
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Альмерия – Валенсия – 2:2. В ожидании Яремчука. Видео голов и обзор
Украинец до сих пор не дебютировал за клуб
24 сентября 2023, 01:40 | Обновлено 24 сентября 2023, 01:56
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Состоялся поединок 6 тура испанской Примеры. В нем «Валенсия» ездила в гости в «Альмерию». Завоевать три очка не удалось.
Украинец Роман Яремчук до сих пор не дебютировал за новый клуб из-за мышечного повреждения.
Чемпионат Испании 6 тур.
Альмерия – Валенсия – 2:2.
Голы: Аррибас, 59, 69 – Лопес, 14, Герра, 63,
Валенсия: Мамардашвили – Корреа, Москера, Диакаби, Гая – Пепелу, Герра (Гильямон, 65) – Перес (Амалла, 65), Алмейда (Госальбес, 87), Лопес (Гонсалес, 90+7) – Дуре (Домингес, 90).
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Аррибас (Альмерия).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Герра (Валенсия).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Аррибас (Альмерия).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Лопес (Валенсия).
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