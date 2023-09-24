СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 сентября

В воскресенье, 24 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Заря – Днепр-1

3.45 – 3.40 – 2.16

16:00 Арсенал – Тоттенхэм

1.71 – 4.50 – 4.80

16:00 Челси – Астон Вилла

1.95 – 4.05 – 3.93

22:00 Атлетико – Реал

2.90 – 3.54 – 2.58

ВОЛЕЙБОЛ

05:00 Мексика (Ж) – Украина (Ж)

6.03 – 1.11