Другие новости24 сентября 2023, 00:38 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 сентября
Важные события во всех видах спорта
24 сентября 2023, 00:38 |
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В воскресенье, 24 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Заря – Днепр-1
16:00 Арсенал – Тоттенхэм
16:00 Челси – Астон Вилла
22:00 Атлетико – Реал
ВОЛЕЙБОЛ
05:00 Мексика (Ж) – Украина (Ж)
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